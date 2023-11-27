Должники вернули поставщикам ресурсов и услуг в Подмосковье 28 миллиардов рублей с начала года

Если человек не заплатит за коммунальные услуги, то ему начислят пени, отключат услуги, приостановят выплату субсидий и примут другие меры. Дело могут передать в суд. Это может грозить должнику арестом имущества.

С начала года в суды региона пожали свыше 20 тысяч исков. Также специалисты МосОблЕИРЦ сообщали абонентам о долгах по телефону более семи миллионов раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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