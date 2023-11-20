20 ноября 2023, 13:17

«Должен быть порядок». Губернатор Подмосковья поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта

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Жители Московской области жаловались на коммерческие маршруты. Отреагировать на обращения и решить проблемы в этой отрасли поручил на оперативном совещании губернатор Андрей Воробьев.

«Знаю, что правоохранительный блок занимается Электросталью, недоразумениями, которые там сложились. В системе транспорта тоже должен быть порядок», - сказал он.

Продолжилась передача большого транспортного комплекса в систему «Мострансавто», напомнил Андрей Воробьев. По его информации, большинство жалоб пришлись на коммерческие маршруты. Губернатор поручил решить этот вопрос.

«Очень надеюсь, что до конца этой недели будет подведен логический итог и оценка, чтобы мы ушли раз и навсегда от недоразумений», - заявил глава региона.

Парк подмосковного перевозчика «Мострансавто» пополнился в 2023 году на 1,3 тысячи новых автобусов. Их вывели на самые востребованные маршруты, например, в Балашихе и Долгопрудном.

Андрей Воробьев Автобусы
20 ноября 2023, 13:08
Онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия» пройдет в Подмосковье с 27 по 30 ноября
Unsplash
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Онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия» пройдет в Московской области с 27 по 30 ноября. Во время его проведения представители перинатальных центров расскажут о себе и уникальных технологиях, которые они применяют в работе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Подмосковье признали одной из лучших в России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Также специалисты расскажут о сложных случаях спасения новорожденных и их мам, выхаживании недоношенных детей. Кроме того, они ответят на вопросы будущих родителей.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что у будущих родителей начинает появляться масса вопросов, когда в семье ждут первенца.

Поскольку далеко не все могут очно посетить медицинские учреждения и пообщаться со специалистами, будет организован марафон «Роддом, достойный доверия». Таким образом будущие родители смогут получить ответы на свои вопросы, не выходя из дома.

Отметим, что в финале марафона состоится розыгрыш призов. Для того, чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Также на сайте можно найти всю подробную информацию о мероприятии, сроках его проведения и призах.

Медицина
20 ноября 2023, 12:58
«Мы должны подготовить все». Губернатор призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах
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Важно подготовить Московскую область к встрече Нового года и позаботиться о комфорте туристов, которые приедут на зимние каникулы. Губернатор Андрей Воробьев предложил обсудить на оперативном совещании организационные вопросы.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», - сказал он.

На совещании заслушают доклады министерств благоустройства, культуры и туризма, физической культуры и спорта Московской области о подготовке к зимнему периоду и новогодним праздникам.

Ежегодно для жителей и туристов организуют программу «Зима в Подмосковье». В одних только Химках с декабря по февраль проведут более 350 народных гуляний и культурных мероприятий. По итогам прошлого сезона почти 300 человек получили «Паспорта путешественника» и выбрали самого активного участника.

Туризм Андрей Воробьев
20 ноября 2023, 12:53
Два подмосковных проекта победили в конкурсе региональных практик «Смарт Диалог»
Пресс-служба Минздрава МО
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Два проекта Минздрава Московской области стали победителями конкурса региональных практик «Смарт Диалог». Лидерами стали: «Поликлиника. Перезагрузка» и «Эффективная скорая медицинская помощь».

«В Подмосковье ведется большая работа по внедрению изменений в систему здравоохранения для повышения качества и доступности медицинской помощи. И отрадно видеть, что наши наработки получают высокую оценку на федеральном уровне - на конкурсе, где приняли участие более 600 проектов различных регионов России», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Проект «Поликлиника. Перезагрузка» позволил создать единый стандарт, который сделал поликлиники более эффективными и ориентированными на пациентов. Сейчас в проект вошли 100 взрослых и 50 детских поликлиник.

Практика «Эффективная скорая медицинская помощь» позволила перевести диспетчерскую службы на IP-телефонию, оснастить все выездные бригады портативными аппаратами ЭКГ и провести другие необходимые работы.

Победители «Смарт Диалога» тиражируют свои практики в других регионах России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил продолжить модернизацию медучреждений Подмосковья. Медучреждения после капитального ремонта обретают другой облик, их оснащают новым оборудованием и наращивают потенциал.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Медицина
20 ноября 2023, 12:41
Студенты коломенского ГСГУ заняли призовые места на международном конкурсе «Креативный туризм»
Unsplash
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Студенты факультета истории, управления и сервиса коломенского ГСГУ одержали победу в отдельных категориях международного конкурса «Креативный туризм: реализация туристского потенциала территорий». Соревнования проходили на базе ОмГТУ.

Конкурс «Креативный туризм: реализация туристского потенциала территорий» является одним из самых авторитетных событий в сфере туризма и гостеприимства. Для участия в нем собирается множество людей со всего мира, представляющих свои идеи и проекты развития туристической индустрии в различных регионах.

Пятеро студентов коломенского ГСГУ продемонстрировали свой талант среди многочисленных участников. Их проект, ориентированный на развитие исторического и культурного туризма в Коломне, был признан лучшим в своей категории и завоевал сердца жюри.

«Дорогие конкурсанты, благодарим вас за интересные работы, за оригинальность мышления, за искренний интерес к своему родному краю и уважительное отношение к культурному наследию», - поздравил организатор конкурса участников и их руководителей.

Студенты провели исследование и анализ туристического потенциала Коломны, изучили ее историю, культуру и уникальные достопримечательности. Они разработали масштабный план по привлечению туристов, включающий создание музеев, проведение тематических экскурсий, организацию фестивалей и других мероприятий.

Участие студентов в конкурсе свидетельствует о высоком уровне их подготовки и креативности. Это также подтверждает, что образование, получаемое на факультете истории, управления и сервиса, позволяет студентам оставаться впереди, быть лидерами и демонстрировать выдающиеся результаты в различных областях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна конкурсы

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