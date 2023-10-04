Дольщики ЖК «Шепчинки» в Подольске начали получать ключи от квартир

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Удалось восстановить права свыше 70 дольщиков. среди них была Ирина Кожанова.

«Квартиру покупала восемь лет назад рядом с детьми, чтобы помогать растить тогда еще совсем маленьких внуков. Но сложилось так, что наш застройщик обанкротился и стройка остановилась», - рассказала Кожанова.

Застройщик «РПК» должен был завершить строительство и передать квартиры дольщикам в 2013 году. Строительство продолжили только в 2021 году. Для работ использовали уникальный кран, который в стране всего два. Обычная техника не смогла бы работать в стесненных условиях в окружении других домов.

На крыше смонтировали газовую котельную.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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