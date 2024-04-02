Дольщики ЖК «Горки Парк» получат ключи от квартир до конца мая

«Главное - точные сроки начала передачи квартир в первой очереди строительства. По итогам встречи договорились о создании общего чата, главная цель которого - оперативное информирование инициативной группы по поступающим вопросам», - отметил Каторов.

Участники долевого строительства жилого комплекса уже начали получать смс-уведомления с приглашениями на приемку квартир. Например, сообщения получили будущие жильцы корпуса 2.1, секций № 3 и № 4. Следующие на очереди получения ключей дольщики корпуса 2.2, секции № 1 - к ним информация поступит до 15 апреля. До конца апреля уведомления получат также жильцы корпусов 1.1. и 1.2, а до конца мая - дольщики корпусов 1.3, 2.1 и 2.2.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».