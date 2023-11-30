Дольщики жилого комплекса «Центральный» в Одинцове получат ключи от квартир к концу года
Решение проблем обманутых дольщиков является приоритетным направлением в Подмосковье. Например, почти 300 участников долевого строительства получат ключи от долгожданных квартир в жилом комплексе «Центральный» в Одинцове до конца года.
Для завершения строительства домов привлекли таких инвесторов, как: ГК «Основа» и ГК «ФСК». Возводит объект ООО «ИнвестСтройРегион».
Все работы в жилом комплексе планируют завершить во второй половине декабря. Сейчас на объекте устраивают наружные и внутренние сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также проводя фасадные работы, остекление и отделку.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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