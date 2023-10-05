Дольщики первой очереди строительства ЖК «Белый город» в Химках получат ключи в октябре
Жилой комплекс «Белый город» в Химках поэтапно достраивают. Министерство жилищной политики Подмосковье выдало разрешения на ввод в эксплуатацию еще четырех домов: № 28, 29, 31 и 33.
Для того, чтобы достроить комплекс из 72 домов и обеспечить права 544 дольщиков, привлекли компанию «Фортуна» (ГК «Инград»). Сейчас в «Белом городе» делают кровельные работы и кладку межкомнатных перегородок. Пареллельно проводятся отделка фасада, устройство внешних и внутренних инженерных сетей, благоустройство.
Дольщики домов первой очереди строительства получат ключи от квартир до конца октября. Ожидающие второй очереди смогут справить новоселье чуть позже, до конца 2023 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».