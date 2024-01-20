Дольщики многоэтажки в Лыткарине получили долгожданные ключи от квартир
После долгих лет ожидания дольщики жилого комплекса «Президентский» в Лыткарине получили долгожданные ключи от квартир. Со скорым новосельем владельцев недвижимости поздравил глава городского округа.
Начатое в 2015 году строительство приостановили из-за недостаточного финансирования, и владельцам пришлось терпеливо ждать завершения работ.
Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительства Московской области удалось привлечь нового инвестора и завершить строительство комплекса. На торжественной церемонии глава округа Константин Кравцов вручил собственникам ключи от их нового жилья.
В ближайшем будущем еще 150 семей получат ключи от своих квартир в этом доме. Власти Подмосковья активно работают над решением проблемы дольщиков в регионе, стремясь обеспечить им жилье как можно скорее.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что всего за три года в регионе восстановили права 117 тысяч обманутых дольщиков.
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