Дольщикам Подмосковья рассказали о преимуществах постановки дома на кадастр

Система регистрации позволяет определить владельцев, границы участков и зданий, а также их характеристики. Это необходимо для оценки стоимости земли, контроля за ее использованием, налогообложения и решения некоторых других вопросов.

Гражданин при регистрации получает права собственности на жилье. Чтобы оформить их в Росреестре, жителям новостроек понадобятся акт передачи и квитанция об оплате госпошлины. После этого можно быть уверенным в законности обладания жилплощадью.

Также кадастровый учет понадобится для записи ребенка в детский сад или школу, а также для прикрепления к поликлинике. Документ может потребоваться и для получения кредита на недвижимость или участия в судебном процессе.