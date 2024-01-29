Долгожительнице городского округа Мытищи исполнилось 104 года

Рабочее совещание по вопросам взаимодействия участковых сотрудников полиции со старостами сельских поселений состоялось в ГУ МВД России по Московской области. Подобные мероприятия способствуют повышению уровня безопасности населения.

Сотрудник Министерства территориальной политики Андрей Урусов подчеркнул, что в Подмосковье существует 57 муниципальных образований, в которых действует около 3,5 тысячи старост. Именно старосты лучше всех знакомы с точками напряжения и проблемами, а также понимают, когда необходимо вмешаться.

«Совместными усилиями мы можем сдвинуть с места ситуацию и перейти от реактивных действий к превентивным», - указал Андрей Урусов.

На совещании также обсудили механизм более тесного взаимодействия между каждым участковым полицейским и членами Ассоциации старост Московской. Это поможет более оперативно решать возникающие проблемы.

Руководитель Ассоциации Федор Степанов поблагодарил ГУ МВД за проактивность и инициативу в организации совместной работы.

«Работа по обеспечению наших граждан не может проводиться без старост сел и деревень, ведь они как никто другой знают обстановку „на местах“ и их бдительность и активность позволит усилить работу полиции при обеспечении общественного порядка», - добавил Федор Степанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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