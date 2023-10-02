«Долгожданные объекты». Воробьев назвал обновленные медучреждения, которые откроют в течение 3 месяцев

Читайте нас в:

«Самые долгожданные объекты - поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове», - написал Воробьев.

Он попросил глав муниципалитетов обратить внимание на эти объекты, чтобы открытия случились по графику.

По словам главы региона, в Подмосковье уже открыли после обновления 33 медучреждения. Среди них - Московская областная стоматологическая поликлиника, Красногорская городская поликлиника № 4, детская поликлиника № 2 в Ивантеевке, поликлиника при Наро-Фоминской областной больнице, поликлиника Синьковский филиал поликлиники в Дмитрове, Румянцевский ФАП в Истре.

«У нас также большие планы на следующий год - возьмем в работу 122 учреждения, из них 35 начнем капитально ремонтировать, а в 87 сделаем текущий ремонт», - заявил губернатор.

Ранее первый зампред правительства Светлана Стригункова рассказала, что в программу 2023 года вошли 218 медицинских зданий. Общий объем расходов на ремонт объектов здравоохранения составит 14,5 миллиарда рублей. В 2024-м на эти цели направят еще больше - около 15 миллиардов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».