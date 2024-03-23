Долгопрудненская больница оказала помощь пациентам после теракта в Crocus City Hall

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По словам главного врача Долгопрудненской больницы Сергея Торубарова, медики оказали помощь двум молодым женщинам. Одна поступила с множественными осколочными ранениями, а вторая пострадала от отравления угарным газом.

«У нас дополнительно были вызваны врачи, мы усилили бригаду, пригласили незамедлительно приехать на работу заведующих отделениями, руководителей профильными центрами», - рассказал Торубаров. По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих посетителей комплекса.

После теракта к россиянам обратился Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.