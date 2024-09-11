Долголеты из Истры посетили госархив кинофотодокументов в Красногорске
Участники «Активного долголетия» побывали на экскурсии в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске. Они смогли встретиться и пообщаться с известным режиссером Александром Ильиным.
До конца сентября пенсионеры планируют посетить архив еще раз.
Присоединиться к клубу «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил бесплатное посещение музеев для пенсионеров Московской области.
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Деятель кино рассказал о своем творческом пути и о киноиндустрии, а также вместе с долголетами посмотрел документальный фильм «Дети капитана Зорченко». Активисты также посетили выставку, на которой представлены старинные кадры, кинохроники и фотодокументы XIX века.