Документы на компенсацию аренды жилья подали 12 педагогов из Коломны

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область - лидер по строительству и обновлению школ.

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Новая мера поддержки ориентирована на привлечение в Подмосковье специалистов по востребованным предметам, таким как математика, русский язык, физика, информатика, биология, химия, а также учителей начальных классов.

Одной из заявителей стала Анна Белякова, молодой учитель начальных классов из школы № 16 Коломны. Переехав из Рязанской области, Анна столкнулась с необходимостью аренды жилья, что стало значительной статьей расходов. Новая программа поддержки предлагает компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Для молодого специалиста сумма очень значительная.

Еще одна претендентка на получение компенсации - Наталья Никитина, учитель математики, приехавшая в Коломну из Донецкой Народной Республики. Начав свою карьеру в городе с проживания в пункте временного размещения, Наталья вскоре смогла снять квартиру и продолжить обучение школьников математике.

Новая мера поддержки педагогов в Коломне является частью усилий региональных властей по привлечению квалифицированных специалистов в образовательную сферу. Ожидается, что благодаря этой программе учителя смогут более комфортно адаптироваться к новым условиям работы и жизни в городе, что, в свою очередь, повысит качество образования для местных школьников.