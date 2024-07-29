Документальные фильмы о Павловском Посаде покажут в «Доме Широкова»

Читайте нас в:

Авторами фильмов являются заслуженный работник культуры Московской области Вячеслав Чушкин и Константин Антропов. Первого августа гости выставочного зала смогут увидеть первую киноленту и пообщаться с ее авторами.

«Авторы расскажут о создании фильма, о городе в 1990–2000 годов, о почетном гражданине Павлово-Посадского района Геннадии Архипове. Приглашаем всех познакомиться с историей родного края у нас в гостях», - сообщили сотрудники выставочного зала «Дом Широкова».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».