Доходы Подмосковья достигнут триллиона рублей в 2024 году

«В свою очередь, стабильный рост экономических показателей, активное привлечение инвестиций, позволяет нам сохранять социальную направленность бюджета. Мы не только выполняем все социальных обязательств, но регулярно вводим и новые дополнительные меры социальной поддержки», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Проекты бюджета Подмосковья и территориального фонда ОМС региона на заседании 16 ноября.

«На следующий год увеличилось финансирование по всем госпрограммам, поскольку бюджет позволяет это сделать», - заявил зампред парламента Олег Рожнов.

Общие расходы на госпрограммы составят 963 миллиарда рублей. В следующем году увеличат расходы на городские округа в среднем на 19%. Зарплаты бюджетников поднимут на 6,8%.

По словам зампреда Екатериной Зиновьевой, в Подмосковье ожидается беспрецедентный рост финансирования по программе «Предпринимательство». В 2024 году оно увеличится на 70% - до 12,4 миллиарда рублей.

Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в 2024 году в Московской области на соцподдержку предусмотрели более 106 миллиарда рублей. За счет этого около трех миллионов жителей региона получат выплаты и льготы.

Замминистра здравоохранения Подмосковья Андрей Раздорский заявил, что расходы на медицину в регионе в следующем году превысят 160 миллиарда рублей. Больше всего средств потратят на содержание медучреждений, закупку лекарств, ремонт и приобретение оборудования и поддержку системы ОМС.

И.о. министра спорта региона Алексей Перов рассказал, что в 2024 году на госпрограмму «Спорт Подмосковья» потратят более 11 миллиардов рублей. В 2024–2026 году в Подмосковье планируют построить 14 объектов спорта.

Всего поступило 73 предложения к проекту бюджета.

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