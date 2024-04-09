Доходы от приватизации имущества Подмосковья составили 143 миллиона рублей с начала года

«В числе таких объектов, к примеру, помещение на первом этаже многоквартирного дома в Долгопрудном за 73 миллиона рублей, комплекс имущества, включающий в себя 23 объекта в Ельце Липецкой области за 19 млн рублей», - сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, сейчас на торги выставили десять лотов на общую сумму 300 млн рублей.

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