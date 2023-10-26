Доходы бюджета Подмосковья впервые превысят триллион рублей в 2024 году

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Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Впервые собственные доходы Подмосковья планируются на уровне более триллиона рублей. Расходы также превысят триллион.

«В 2024 году большая часть средств будет направлена на реализацию социальных вопросов. Более 194 миллиардов предусмотрели на образование. Из них свыше 11 миллиардов - на реализацию масштабной программы капремонта школ. Пять миллиардов планируем предусмотреть на бесплатное горячее питание учащихся начальных классов», - рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Еще 161 миллиард рублей направят на здравоохранение. Это льготные лекарства, закупки тяжелого оборудования и автомобилей скорой медпомощи.

На соцзащиту населения запланируют свыше 130 миллиардов рублей. Это субсидии, пособия, выплаты, доплаты и льготы. Приоритетное направление - поддержка военнослужащих и ветеранов боевых действий.

Не останется без внимания и бизнес. На развитие предпринимательства в Подмосковье планируется направить более 13 миллиардов рублей.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что после рассмотрения проекта бюджета в Мособлдуме и общественных слушаний какие-то параметры в документе могут измениться. Но главным останется поддержка жителей, предпринимателей и ключевых сфер жизни Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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