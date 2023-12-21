Доход за смену вида разрешенного использования земли в Подмосковье вырос до 1,6 млрд рублей

«Позволил это сделать новый порядок платы - платежи правообладатели видят заранее, до изменения характеристик в Росреестре. На сегодняшний день эта земельная услуга в числе самых популярных», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Напомним, что за год свыше 11 тысяч собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков в Подмосковье. Услугу можно получить дистанционно - на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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