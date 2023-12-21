21 декабря 2023, 18:49

Доход за смену вида разрешенного использования земли в Подмосковье вырос до 1,6 млрд рублей

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Доходы, получаемые в виде платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков в Подмосковье, составили 1,6 миллиарда рублей за год. Это на 400 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

«Позволил это сделать новый порядок платы - платежи правообладатели видят заранее, до изменения характеристик в Росреестре. На сегодняшний день эта земельная услуга в числе самых популярных», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Напомним, что за год свыше 11 тысяч собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков в Подмосковье. Услугу можно получить дистанционно - на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Доходы
21 декабря 2023, 18:31
Минэкономики Подмосковья провело совещание о порядке составления годовой бюджетной отчетности
Антон Чернов
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Министерство экономики и финансов Подмосковья провело совещание о порядке составления годовой бюджетной отчетности. Так, при подготовке к составлению годовой отчетности основное внимание следует обратить на состояние расчетов по дебиторской и кредиторской задолженностям.

«Эта работа всегда требует от нас предельной концентрации, поэтому прошу всех быть собранными и ответственными. Все возникающие вопросы должны решаться максимально быстро», - отметила первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Валерия Волкова.

Администраторам доходов бюджетов необходимо привести регламент по администрированию доходов в соответствие со всеми требованиями законодательства. Помимо этого, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в обязательном порядке нужно провести инвентаризацию. Важно, чтобы отчет был размещен на сайте.

На совещании также рассмотрели основные изменения бюджетного и бухгалтерского учета. Нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

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Экономика
21 декабря 2023, 17:43
«Время, когда мы — единая семья». Андрей Воробьев обратился к жителям Подмосковья на премии «Мы рядом»
Телеканал «360»
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Ежегодную премию «Мы рядом. Доброе дело» уже в 11-й раз вручают жителям Подмосковья, отметил губернатор Андрей Воробьев. Ее история и смысл, по словам главы региона, кроются в том, что «в мире всегда есть добрые, неравнодушные, заботливые люди, семьи и организации».

«Мы с ними дружим все это время и будем дружить, потому что ценим труд, который люди делают безвозмездно и с огромной заботой», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Первоначально премия называлась «Наше Подмосковье», а позже - «Мы рядом». Ее переименовали на фоне сначала пандемии в 2020 году, а после в стране начались события 2022-го.

По словам губернатора, в зале собрались люди, которые на себе испытали времена тяжелейших вызовов, трагедий, проявили героизм и мужество.

«Я должен признаться, что нам не составило абсолютно никакого труда пригласить их сегодня. Они знали, куда они идут, они знали, к кому они идут и какую миссию им предстоит выполнить. Спасибо вам еще раз», - сказал глава Подмосковья.

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Награды Андрей Воробьев
21 декабря 2023, 17:31
Тендер на оказание автотранспортных услуг объявили для больницы в Волоколамске
ГБУЗ Московской области "Волоколамская больница»
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Закупку на оказание услуг по аренде автомобилей с водителями объявили для ГБУЗ Московской области «Волоколамская больница». Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Тендер объявили на первое полугодие 2024 года. Исполнителю предстоит предоставить автомобили с водителями для транспортировки и доставки медикаментов, документации и других необходимых вещей. Помимо этого, потребуется круглосуточная диспетчерская служба. Прием заявок завершится 28 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 10,9 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Врачи Медицина
21 декабря 2023, 17:08
Раритетные ткани и костюмы со всей России представят на выставке в Коломне
Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Выставка «Россия в шелках» откроется в Коломне 22 декабря. Посетители смогут познакомиться с раритетными экспонатами — тканями и костюмами со всей страны.

Посетить выставку можно будет до 25 февраля. Экспозицию представят в лофтовом пространстве бывшей шелковой фабрики коломенских купцов Левиных и Бабаевых.

Основу экспозиции составит собрание народного костюма Любови Алиповой. Посетители увидят частную коллекцию подлинной крестьянской одежды 19 - начала 20 веков из разных регионов России и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Туризм

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