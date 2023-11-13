Доход местных бюджетов в Подмосковье от аренды и продажи земли вырос за год

Министр пояснила, что в первую очередь рост доходов произошел как раз за счет продажи и аренды земли и имущества. Этого удалось добиться, вовлекая земельные участки и имущество в оборот, находя новые объекты за счет самопроверок, взыскивая задолженности по аренде и и планируя продажу земли и имущества.

Задолженность по арендной плате сократилась по сравнению с прошлым годом почти на 300 миллионов.

В бюджеты поступило 2,2 миллиарда по итогам муниципального земельного контроля. Адигамова пояснила, что мунземконтроль направлен на ликвидацию недобросовестного использования земли.

«В этом году у нас рекордное количество осмотренных участков. Уже на 562 миллиона рублей в этом году произошло увеличение по начислениям по налогам. Это все поступит в местные бюджеты до конца года. В этом году начисления - уже 2,3 миллиарда рублей», - сообщила она Андрею Воробьеву.

Более 12 тысяч собственников приступили к надлежащему использованию участков. За счет самопроверок удалось найти еще свыше семи тысяч объектов для возможного вовлечения.