Договор о сотрудничестве с землячеством «Донская станица» подписали в Чехове

Отметим, что муниципальный округ Чехов с южным краем связывает немало общего. Так, в Таганроге родился драматург Антон Чехов, в честь которого назвали Лопасненскую землю.

Для укрепления культурно-исторических связей между Чеховом и Донским краем в муниципалитет прибыли представители общественной организации «Землячество ростовчан „Донская станица“» во главе с председателем Владимиром Зотовым.

«Я впервые в городе Чехове, и он меня поражает. Поражает своей культурой, внешним архитектурным обликом», - отметил он.

Администрация Чехова совместно с «Донской станицей» в будущем планируют проводить патриотические мероприятия. По словам Михаила Собакина, патриотизм сейчас развивается семимильными шагами.

«Я вспоминаю себя, школу. Не было разговоров о важном, прослушивания гимна страны и всего остального. И вот этот период потеряли немного, а сейчас патриотизм снова развивается», - добавил руководитель муниципалитета.