06 октября 2024, 19:44

Договор о сотрудничестве с Федерацией бокса Китая заключили в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Академии бокса Александра Лебзяка в городском округе Химки состоялась значимая встреча представителей Федерации бокса Китая и Московской области. В ходе переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной спортивной тренировочной базой Китая и Спортивной федерацией бокса Московской области.

На торжественной церемонии открытия встречи прозвучали гимны России и Китая, подчеркивая значимость мероприятия. Гости приняли участие в показательной тренировке, где смогли попробовать свои силы в различных боксерских упражнениях и работе с боксерскими мешками. Особый интерес вызвал мастер-класс, проведенный китайским боксером-профессионалом Чжан Чуанляном и Заслуженным мастером спорта Александром Лебзяком, которые продемонстрировали технику работы на боксерских лапах.

Академия бокса Александра Лебзяка является одной из самых современных тренировочных баз в регионе, предлагая возможности для занятий как детям, так и взрослым. Трехэтажное здание оснащено несколькими рингами, современными тренажерами и зонами для отработки техники боя. Также здесь имеется отдельный зал для соревнований с профессиональным рингом и трибунами для зрителей. Воспитанники Академии уже завоевали более 50 золотых, 200 серебряных и 340 бронзовых медалей, приняв участие в 250 соревнованиях.

Сотрудничество с китайскими коллегами обещает открыть новые горизонты для спортсменов обеих стран, способствуя развитию бокса и укреплению дружеских отношений между Россией и Китаем.

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Химки Бокс
06 октября 2024, 20:15
Соревнования по кросс-спринту прошли в Богородском округе
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Недалеко от села Мамонтово Богородского округа прошли соревнования по кросс-спринту, в которых приняли участие 104 спортсмена и 17 команд в категории «родители-дети». Несмотря на дождливую погоду, участники проявили стойкость и мастерство на новом полигоне.

Одной из главных задач соревнований было умение быстро сориентироваться на незнакомой местности. Важно было не только бежать быстро, но и всегда понимать, где находишься, чтобы успешно пройти дистанцию.

На сложной дистанции с 18 контрольными пунктами победителем стал кандидат в мастера спорта Максим Чурсанов из группы «Спортивное ориентирование». Второе место занял Андрей Муханов, а третье - Алексей Кириллов из команды «Азимут».

На более простой дистанции с 11 контрольными пунктами лучшим оказался Михаил Похвалинский. Второе и третье места заняли Михаил Саламатин и Иван Демидов соответственно.

Первый старт сезона прошел успешно, и участники остались довольны соревнованиями. Даже непростые погодные условия не смогли испортить их планы и настрой. Спортсмены получили ценный опыт и наметили направления для дальнейшего улучшения своих навыков.

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Спортсмены Богородский
06 октября 2024, 20:14
Снегоуборочную технику в парках Истры подготовили к зиме
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Подготовили машины для очистки дорожек от снега во всех парках округа. Всю технику проверили на исправность.

Подготовили мотоблоки, тракторы и мини-погрузчики. Во всей технике поменяли масло и свечи.

«Парки нашего округа любимые места отдыха людей. Местные жители любят проводить здесь время с детьми, заниматься спортом и кататься на велосипедах, а зимой кататься на лыжах. Мы сделаем все возможное для их комфорта», - отметил заместитель директора по содержанию парков МАУК «Дирекция парков» Истры Алексей Корпусов.

Благодаря проверке и обслуживанию машины полностью готовы к суровым морозам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что прошлой зимой в парках Подмосковья за неделю было задействовано более 600 человек и 200 машин.

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Истра Парки
06 октября 2024, 19:45
Интерактивную игру для наставников и вожатых провели в Химках ко Дню учителя
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В школе «Перспектива» в Химках прошла интерактивная игра «Академия вожатского мастерства», в которой приняли участие наставники проекта «Орлята России» и вожатые Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Это мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» и собрало множество активных участников, включая муниципального депутата Ирину Спирину.

Ирина Спирина отметила, что встреча с молодежными активистами была приурочена ко Дню учителя. Она подчеркнула важность профессии учителя, которая не только передает знания, но и формирует личности, прививает любовь к Родине и уважение к ее истории и культуре. Спирина также подчеркнула, что многие молодые участники мероприятия рассматривают возможность связать свою жизнь с этой благородной профессией.

В рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» для школьников регулярно организуются разнообразные образовательные мероприятия, включая открытые уроки, лекции и кинопоказы, посвященные выдающимся людям и событиям, которыми гордится Россия.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что важность таких мероприятий сложно переоценить. Знание своей истории и понимание ее значимости являются основой патриотизма и чувства гордости за свою страну. В условиях современных вызовов воспитание патриотизма и формирование чувства ответственности за судьбу Родины приобретают особое значение. Учителя, наставники и ветераны играют ключевую роль в этом процессе, передавая молодежи знания, опыт и ценности.

Проект «Химки. Успех в единстве поколений» направлен на укрепление связи между поколениями и воспитание патриотизма у молодежи. За три месяца его реализации было проведено более 300 мероприятий, которые охватили тысячи жителей разных возрастов.

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Химки Учителя
06 октября 2024, 19:44
Открытый урок для детей о Дне Космических войск России провели в Химках
Медиасток.рф
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В детском саду «Лукоморье» городского округа Химки состоялся открытый урок, посвященный Дню Космических войск России. Мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» и собрало множество заинтересованных участников.

На открытии выступила муниципальный депутат Инна Монастырская, подчеркнув важность данного праздника.

«День Космических войск - это символ мощи и передовых технологий нашей страны. Он был установлен указом президента России в 2002 году в честь запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года - события, открывшего человечеству дорогу в космос», - сообщила она.

В ходе лекции спикеры Олег Латышев и Григорий Назаров рассказали о роли Космических войск России. Они объяснили, что это отдельный род войск Воздушно-космических сил, который отвечает за контроль космического пространства, предупреждение о ракетном нападении, а также запуск и управление спутниками военного и двойного назначения.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что сегодня данный вид войск играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности страны.

Напомним, что проект «Химки. Успех в единстве поколений» направлен на формирование активной гражданской позиции и воспитание патриотизма у жителей округа. В его рамках ежедневно проводятся разнообразные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками специальной военной операции.

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Дети Химки Космос

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