Договор о сотрудничестве с Федерацией бокса Китая заключили в Химках

На торжественной церемонии открытия встречи прозвучали гимны России и Китая, подчеркивая значимость мероприятия. Гости приняли участие в показательной тренировке, где смогли попробовать свои силы в различных боксерских упражнениях и работе с боксерскими мешками. Особый интерес вызвал мастер-класс, проведенный китайским боксером-профессионалом Чжан Чуанляном и Заслуженным мастером спорта Александром Лебзяком, которые продемонстрировали технику работы на боксерских лапах.

Академия бокса Александра Лебзяка является одной из самых современных тренировочных баз в регионе, предлагая возможности для занятий как детям, так и взрослым. Трехэтажное здание оснащено несколькими рингами, современными тренажерами и зонами для отработки техники боя. Также здесь имеется отдельный зал для соревнований с профессиональным рингом и трибунами для зрителей. Воспитанники Академии уже завоевали более 50 золотых, 200 серебряных и 340 бронзовых медалей, приняв участие в 250 соревнованиях.

Сотрудничество с китайскими коллегами обещает открыть новые горизонты для спортсменов обеих стран, способствуя развитию бокса и укреплению дружеских отношений между Россией и Китаем.

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