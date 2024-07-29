Доцент МФТИ из Жуковского подготовил победителей олимпиады по физике в Иране

Золотые медали получили Егор Потапов, Даниил Гаврилов, Алексей Гашпар и Иван Лихоконь. Серебряную медаль завоевал Александр Анисимов. Все олимпиадники учатся в Москве в лицее имени Капицы и школе № 1589. Их поздравили заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Отечественное олимпиадное движение позволяет выявить талантливых учеников, которые станут будущими Курчатовыми и Ландау. Кроме того, успехи наших ребят вдохновляют их сверстников заниматься наукой, стремиться к новым знаниям и достижениям», - сказал глава министерства просвещения.

Он также отметил, что важно развивать олимпиадное движение в России, а Дмитрий Чернышенко добавил: способности ребят будут способствовать технологическому лидерству страны. Это одна из национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным.

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