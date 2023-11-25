25 ноября 2023, 19:59

«Добрый завтрак» для мам особенных детей провели в Лобне

Телеканал «360»
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Праздник «Добрый завтрак» организовали для мам особенных детей в Лобне. Женщинам сделали макияж и прически, а также предложили принять участие в фотосессии и мастер-классах по актерскому мастерству и рукоделию. Мероприятие приурочено ко Дню матери.

Утро морозного ноябрьского дня для 12 женщин, воспитывающих особенных детей, стало не просто добрым, а полным сюрпризов и неожиданных подарков. Все началось с прически и макияжа, которые подарили дамам незабываемые образы.

Постоянные заботы и домашние дела не всегда позволяют заняться собой, пойти в парикмахерскую или косметический салон. Поэтому такой подарок ко Дню матери не может не радовать, как и встреча с друзьями. Мамы детей-инвалидов очень тесно общаются между собой. Им есть, что обсудить и чем поделиться.

«Я мама особенного сыночка Владика, приехала из Дмитрова поддержать нас всех, девчонок. Мы дружим, мы общаемся, естественно, поддерживаем друг друга. Мы даже между городами, как говорится, дружим, поэтому на мероприятиях, просто ездим друг к другу в гости, какие-то встречи у нас происходят. Это очень важно для нас для всех», - рассказала жительница Дмитрова Ирина Попкова.

Жительница Лобни Зоя Забырина подчеркнула, что мамам нужна поддержка, поскольку некоторые сильно закрываются из-за диагнозов детей. Именно поэтому им нужно общение.

«Добрый завтрак» - проект благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток». Он реализуется с 2015 года. Ежегодно в честь Дня матери сотрудники фонда собирают мам детей с ограниченными возможностями, чтобы обсудить наболевшие вопросы, обменяться мнениями и просто отдохнуть от каждодневных забот.

«Материнство - это, прежде всего, сущность, основа женщины. Вот мы смотрим на солнце, - оно светит. Так же и женщина. Она без этого не может, мы без этого не можем. Поэтому я желаю каждой из вас к своему материнству, к своим задачам относиться с позитивом, с любовью», - подчеркнула президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Отметим, что в Лобне стараются всячески поддерживать особенных детей. Они могут заниматься в специализированных спортивных секциях, а в новом бассейне, строительство которого начнется в скором времени, обязательно будет группа для ребят с ограниченными возможностями.

«Сегодня мы собрались в такой семейной атмосфере чтобы поздравить вас с Днем матери. Это замечательный праздник. Хочу сказать, что большую заботу и любовь для детей дарите именно вы - мамы. И очень благодарен Союзу женщин России, Фонду „Исток“ за то, что проект „Добрый завтрак“ посетил наш городской округ. Здесь самым главным людям особенных детей - вам, мамам - уделяется большое внимание. Хочу вам пожелать от себя, от лица всей команды администрации здоровья, счастья, семейного благополучия и больше радостных моментов», - обратился к мамам глава Лобни Игорь Демешко.

Участники «Доброго завтрака» не только общались за круглым столом, но и позировали фотографу, учились актерскому мастерству у артистов театра «Камерная сцена» и шили интерьерные игрушки на мастер-классе по рукоделию. Впрочем, и на этом сюрпризы не закончились. После «Доброго завтрака» его участницы отправились на организованную Союзом женщин фотовыставку «Я особенная», в которую вошли их фотопортреты.

Ранее губернатор Московской Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Лобня
25 ноября 2023, 23:54
Двух провалившихся под лед рыбаков спасли в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли из ледяного плена двух рыбаков. Мужчин обнаружили во время патрулирования акватории Иваньковского водохранилища.

Заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что во время выполнения профилактического рейда на водоеме сотрудники заметили в 500 метрах от острова Зеленый двух мужчин, которые находились на льду и подавали сигналы о помощи. Они махали руками и пытались привлечь внимание.

Как оказалось, рыбаки искали место для подледного лова, но неожиданно услышали треск и через мгновение лед провалился у них под ногами. Рыболовное снаряжение при этом сразу пошло ко дну.

Один из мужчин смог лечь на поверхность льда и отползти от опасного места, однако второму повезло меньше - его одежда намокла. Они самостоятельно выбрались на льдину, но не стали продолжать движение в сторону берега, поскольку побоялись вновь оказаться в воде. Однако на помощь пришли спасатели, которые оказались неподалеку от места происшествия.

«Работники противопожарно-спасательной службы взяли рыбаков на борт катера, доставили на сушу и напомнили любителям рыбной ловли правила безопасного поведения на водоёмах в осенне-зимний период», - подытожил Александр Проценко.

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Спасатели
25 ноября 2023, 23:30
Концертная программа ко Дню матери прошла в ГДК «Созвездие» в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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День матери отметили на нескольких площадках в Наро-Фоминске. Одной из них стал городской дворец культуры «Созвездие».

Яркую концертную программу для мам подготовили ребята из творческих коллективов ГДК «Созвездие». Среди зрителей - мать троих дочерей Гульнара Омарова, средняя из которых является участницей ансамбля «Нотные бусинки».

«Мама - это основа жизни, мама подарила жизнь детям. Мама - несет ответственность за здоровье детей, за их комфорт, образование», - подчеркнула Гульнара Омарова.

Отметим, что День матери появился относительно недавно. Он был установлен указом президента России в 1998 году. Этот день полюбился в народе и теперь последнее воскресенье ноября ассоциируется с Днем матери.

«Наверное, очень важно на протяжении всей жизни человека быть с матерью, ощущать себя мамой. Это большое и доброе дело. Но это не только счастье быть матерью, но и большой труд», - указал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

В ходе мероприятия отдельно поблагодарили матерей военнослужащих, которые сейчас защищают Родину в зоне СВО. Цветы и памятные подарки им вручил Роман Шамнэ, а также председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.

«И наши ребята, кто сейчас воюют, воюют в том числе и за то, чтобы вы, дорогие женщины, матери, назывались мамой, а не „родитель № 1“ и „родитель № 2“», - подчеркнул Геннадий Пензов.

Концерт в ГДК «Созвездие» далеко не единственное мероприятие, посвященное Дню матери. Творческие подарки «самым главным людям» преподнесут в эти дни и на других площадках Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Московская область Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Наро-Фоминск
25 ноября 2023, 21:05
Глава Фрязина Воробьев поздравил женщин с Днем матери во дворце культуры «Исток»
Unsplash
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Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню матери, прошли во дворце культуры «Исток». На встрече с главой городского округа присутствующие также обсудили вопросы дальнейшего развития Фрязино.

Мамы из Фрязина успевают заботиться не только о своих детях, но и обо всех нуждающихся. В свободное время активные жительницы шьют одежду, плетут маскировочные сети, изготавливают обереги, собирают гуманитарную помощь для фронта. А сегодня, на встрече с главой Фрязина Дмитрием Воробьевым, обсуждали вопросы, которые касаются развития наукограда.

«Естественно мамочек интересует вопрос, как у нас развивается все, что связано с детской средой, с доступной средой. Мы обсудили вопросы, в том числе и МФЦ, возможность предоставления услуг на пенсию. И обсудили вопросы нашего школьного и дошкольного образования», - указал Дмитрий Воробьев.

Также Дмитрий Воробьев поздравил мам Фрязина и вручил благодарственные письма активисткам. Это мамы, которые помимо всех своих семейных забот успевают реализовывать социально-значимые проекты на территории округа, поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Он поблагодарил их за активную жизненную позицию и вклад, который они вносят в развитие благотворительности в городском округе Фрязино.

«День матери - это самый главный праздник в жизни любого человека. Потому что Мама - это то слово, которое мы произносим первый раз в жизни и то, что нас сопровождает на жизненном пути. Поэтому ничего важнее мамы в жизни нет. И естественно, отдать честь и поклониться нашим матерям наша обязанность», - обратился к собравшимся Дмитрий Воробьев.

Для гостей вечера и для мам выступили творческие коллективы, а также воспитанники детских садов города. Лучшие городские танцевальные студии подготовили большую и разнообразную концертную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения.

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Фрязино
25 ноября 2023, 20:39
Глава Воскресенска Малкин поздравил мам новорожденных с наступающим праздником
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Накануне Дня матери в Воскресенском роддоме торжественно поздравили мам новорожденных и врачей отделения. В медицинском учреждении принимают пациентов с высокой группой риска.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил семьи воскресенцев, в которых буквально на днях родились сыновья.

«Поздравляем Вас от губернатора Московской области Андрея Викторовича Воробьева со словами самых теплых пожеланий и от себя естественно», - обратился к мамам глава Воскресенска.

У Елены Самохиной это четвертый ребенок, сегодня в роддом встречать маму с братом приехала вся семья.

«Роддом самый лучший. Я родила всех детей здесь. Все хорошо, врачи все помогали. Мы благодарны очень», - поделилась жительница городского округа Воскресенск Елена Самохина.

Акушерско-гинекологическое отделение Воскресенской районной больницы рассчитано на 30 коек. Здесь работают шесть врачей высшей категории, старшая медицинская сестра и 12 акушерок.

С 2018 года акушерское отделение получило статус второго уровня. Это дает возможность обслуживать пациентов с высокой группой риска. За многолетний плодотворный труд благодарностями главы округа наградили медсестру Нину Воронину и заведующую отделением Жанету Ханикян.

За 10 месяцев 2023 года в Воскресенском роддоме появилось на свет 580 детей. Все они получили на память медаль «Рожденные на Воскресенской земле». На награде изображена мама с младенцем. Теперь такая же картинка украшает стену выписного зала и служит фотозоной на торжественных выписках. Роспись выполнили воскресенские художники.

«С утра начали и к обеду закончили, мы буквально в три руки работали. Очень приятно было работать, потому что мы все друг друга знаем с давних времен. Друзья коллеги, что называется», - рассказал художник Светлана Мосева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в Московской области признали одной из лучших в России.

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Воскресенск

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