Доброволец из Владимира подписал контракт на военную службу в Балашихе

Доброволец из Московской области рассказал о мотивации подписать контракт на военную службу в Балашихе.

«Работал в больнице девять лет. Решил пойти, чтобы помочь своим близким людям. Всю жизнь помогаю людям. Своим нужно помогать. У меня есть жена и четверо детей - три дочки и сын. Все переживают за меня, но поддерживают мое решение. Переживать за близкого - это естественно», - рассказал доброволец.

Добровольцу исполнилось 35 лет. Он прошел профессиональную подготовку по тактике ведения боя, обращению с оружием и дронами.

«Настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. Значит, их нужно поддерживать и помогать», - сказал об участниках СВО президент России Владимир Путин.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить документы, пройти медкомиссию и первичное обучение, открыть счет в банке, получить консультацию юриста и справки о льготах и выплатах.

Дополнительную информацию можно получить в Центре подготовки контрактников в Балашихе на сайте или по номеру телефона: 8 (495) 990-77-77.