31 августа 2024, 13:36

Доброволец из Саратова подписал контракт на военную службу в Балашихе

Медиасток.рф
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Алексей приехал из Саратова в Балашиху, чтобы заключить контракт на военную службу. В специализированном центре он пройдет подготовку, а также сможет оформить все необходимые документы.

Алексею 35 лет, ранее он работал слесарем на стекольном заводе.

«Я решил заключить контракт, потому что хочу помочь пацанам, которые сейчас воюют, хочу мирного неба над головой и чтобы до Саратова все это вообще никогда не добралось. Чтобы все жили спокойно», - сказал доброволец.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе с 2023 года. Его открыли по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Здесь добровольцы могут оформить все документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться с юристом, получить справки для льгот и выплат. Там также проводят обучение по огневой подготовке и оказанию первой помощи при ранениях. Подробная информация доступна на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 (495) 990-77-77.

Доброволец из Саратова подписал контракт на военную службу в Балашихе

Военные Балашиха
31 августа 2024, 13:36
День проверки здоровья пройдет в Центральном парке Лобни 31 августа
Министерство здравоохранения Московской области
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Жители Лобни смогут пройти обследование в Центральном парке Лобни 31 августа с 9:00 до 14:00. Врачи проверят основные показатели и напишут рекомендации.

Пациенты смогут сдать общий и биохимический анализ крови, а также пройти электрокардиографию. Терапевт выдаст рекомендации и отправит на дополнительное обследование по показателям здоровья.

Помимо этого, пройдет вакцинация против гриппа и пневмококковой инфекции.

Центральный парк преобразился этим летом в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь появились безбарьерная входная группа, сцена с трибунами, аттракционы и павильон-кафе, а также детская площадка, спортивные зоны и велодорожки.

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Лобня Грипп Вакцинация Нацпроекты Парки
31 августа 2024, 13:17
Акция «Собери ребенка в школу» прошла в Истре
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Городской округ Истра присоединился к акции «Собери ребенка в школу». Она проводится с 2014 года ежегодно в поддержку детей из малообеспеченных и многодетных семей.

В мероприятии приняли участие неравнодушные жители, депутаты и предприниматели. Помогали собрать детей в школу из многодетных семьей, находящимся в сложной жизненной ситуации, а также семьям участников СВО. Ребятам вручили рюкзаки со всем необходимым в школе: тетрадями, пеналами, ручками, карандашами, альбомами, кисточками, красками и многим другим. Заместители главы округа лично поздравляли будущих первоклассников с праздником. А жители приносили школьные принадлежности в пункты приема. В этом году к акции «Собери ребенка в школу» присоединились тысячи жителей городского округа Истра.

В прошлом году такую помощь получили почти 220 тысяч детей по всей стране. При этом более 60 тысяч - это дети из Донбасса и Новороссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе в школы пойдет рекордное количество детей: один миллион и 84 тысячи ребят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Истра 1 сентября
31 августа 2024, 13:06
Детская футбольная команда из Мытищ победила в региональном первенстве
Медиасток.рф
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Завершился региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола, в котором команда из Мытищ стала победителем. Участниками фестиваля стали детские дворовые команды, а не коллективы из спортшкол.

Фестиваль детского дворового футбола команд 6×6 проходил в Подольске. Команда мальчишек 2010–2011 годов рождения из детских дворовых коллективов центра физической культуры и спорта «Мытищи» состязались с восемью другими командами.

Ребята сыграли вничью с командой из Клина в групповом этапе и одержали победу над Коломной и Каширой. В финале Мытищи снова встретились с Коломной, против которой год назад потерпели поражение в серии пенальти. Победа со счетом 1:0 принесла мытищинской команде золотые медали и главный трофей. Вратарь команды Александр Медведков был признан лучшим игроком турнира, а Давид Авдоян стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Мытищи Футбол
31 августа 2024, 13:03
Второй корпус гимназии № 17 достроят в Мытищах к концу года
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Продолжается строительство нового корпуса гимназии № 17 на улице Мира в Мытищах. Рабочие провели монтаж фасада, окон и крыши. Окончание работ запланировано на конец года.

Перегородки внутренних помещений строители возвели уже на 98%. Запуск отопления на объекте намечен до 1 октября. Сейчас рабочие подключают инженерные системы, устанавливают лифты и проводятся отделочные работы.

Инспекцию работ регулярно проводят представители Гостройнадзора, управления образования, депутаты и первый заместитель прокурора Мытищ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Школы Мытищи

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