Алексею 35 лет, ранее он работал слесарем на стекольном заводе.

«Я решил заключить контракт, потому что хочу помочь пацанам, которые сейчас воюют, хочу мирного неба над головой и чтобы до Саратова все это вообще никогда не добралось. Чтобы все жили спокойно», - сказал доброволец.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе с 2023 года. Его открыли по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Здесь добровольцы могут оформить все документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться с юристом, получить справки для льгот и выплат. Там также проводят обучение по огневой подготовке и оказанию первой помощи при ранениях. Подробная информация доступна на сайте контрактмо.рф и по телефону: +7 (495) 990-77-77.

Доброволец из Саратова подписал контракт на военную службу в Балашихе