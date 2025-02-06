06 февраля 2025, 20:17

Добровольцы из Серпухова очистят прибрежную зону в Анапе от загрязнений

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После разлива мазута из-за аварии танкеров побережье Черного моря, его экология, растения, птицы и животные оказались под угрозой. Сейчас на месте работают волонтеры со всей страны, отправились туда и добровольцы из Серпухова.

Руководитель «Молодой Гвардии» Московской области, депутат и жительница Серпухова Диана Алумянц возглавляет делегацию волонтеров. Она координирует и лично участвует в спасении животных и очистке побережья.

Добровольцы из Серпухова в составе общеобластного отряда вместе с участниками из других регионов организовали лагерь на Бугазской косе. Они будут приводить в порядок береговую линию. Участников поделят на группы, для каждой выделят определенный участок. Волонтеры очистят песок, камни и всю прибрежную территорию от загрязняющих веществ.

Вахта пройдет 10 дней, затем прибудет другая команда. Миссия продлится до 15 февраля.

Волонтеры Серпухов Экология
06 февраля 2025, 20:49
Еще 11 многодетных семей получили земельные участки в Солнечногорске
Медиасток.рф
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Еще 11 семей с тремя и более детьми получили бесплатные земельные участки в Солнечногорске с начала 2025 года. В округе сформировали перечень из 68 земель и земельных участков для предоставления в собственность многодетным. Они расположены в деревнях Хоругвино, Раково, Замятино и Мостки.

Земельные участки размером от 10 до 15 соток предназначены для индивидуального жилищного строительства. После оформления земля становится долевой собственностью всех членов семьи.

Чтобы получить участок, родители или одинокий родитель должны быть зарегистрированы в Московской области не менее 10 лет подряд, а семья должна состоять на учете как нуждающаяся в жилых помещениях. Все члены семьи обязаны иметь гражданство Российской Федерации. Подробную информацию о требованиях можно найти по ссылке , а подать заявление - через портал госуслуг.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое внимание поддержке семьям. Многодетные семьи могут получить бесплатные земельные участки или взамен их единовременную денежную выплату. Выбрать единовременную выплату взамен земельного участка могут все многодетные семьи, стоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка на территории городского округа Солнечногорск», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Для тех, кто предпочитает получить единовременную денежную выплату вместо земельного участка, необходимо подать соответствующее заявление по ссылке. В 2024 году более 4000 семей в Подмосковье воспользовались этой возможностью.

Многодетные семьи в регионе могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки. Кроме бесплатных земельных участков, они получают ежемесячную компенсацию в размере 50% на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд на городском транспорте, возможность бесплатного посещения музеев и выставок, а также ежегодные выплаты на школьную форму и многое другое.

Статус многодетной семьи и основные меры поддержки можно получить, воспользовавшись комплексной услугой «Многодетная семья». Вся информация о льготном статусе и назначенных мерах поддержки доступна в электронном удостоверении многодетной семьи, которое можно найти на портале госуслуг.

Дети Солнечногорск Семья
06 февраля 2025, 20:46
Глава Балашихи Сергей Юров поздравил ветерана Отечественной войны с юбилеем
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Глава городского округа Балашиха и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров поздравил ветерана Василия Голотюка с 95-летием. Герою вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Когда началась Великая Отечественная война, Василию Голотюку было всего 11 лет. Он стал связным в партизанском отряде и вместе со старшими братьями по ночам распространял листовки с фронтовыми новостями.

После войны Василий окончил летное училище и военную академию. Полковника противовоздушной обороны в отставке Василия Голотюка наградили множеством орденов. Среди них орден Отечественной войны второй степени, орден Красной Звезды и орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени. Помимо этого, ветеран из Балашихи получил звание «Почетный ветеран Подмосковья».

Ветераны Балашиха Великая Отечественная война
06 февраля 2025, 20:32
Пенсионеры из Богородского округа побывали на экскурсии в Пушкинском музее
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Депутаты Богородского округа организовали для пенсионеров из Ногинска поездку в Москву в музей имени Пушкина. Участникам мероприятия выдали брендированные галстуки и предоставили для комфортной поездки автобус.

Представители местного отделения Московской областной общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» обратились к депутатам «Единой России» Ольге Поповой и Сергею Каткову с просьбой помочь в организации культурной поездки.

Народный избранник Сергей Катков приобрел для пенсионеров брендированные косынки-галстуки, а депутаты Ольга Попова и Владимир Ситников предоставили комфортный автобус.

Отметим, что такие мероприятия повышают качество жизни пожилых людей, помогают им поддерживать социальные связи. Пенсионеры на экскурсии пополнили свои знания о культуре и приятно провели время в компании единомышленников.

Пенсионеры Экскурсии Музеи Богородский
06 февраля 2025, 20:16
Омбудсмен по правам человека в Подмосковье напомнил о записи на прием через МФЦ
Фотограф Антон Чернов
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Жители Подмосковья, чьи права были нарушены, могут получить консультацию у специалистов аппарата Уполномоченного по правам человека Ирины Фаевской. Для этого доступен дистанционный формат — записаться можно через портал госуслуг Московской области.

Жители Подмосковья, чьи права были нарушены, могут получить консультацию у специалистов аппарата Уполномоченного по правам человека Ирины Фаевской. Для этого доступен дистанционный формат - записаться можно через портал госуслуг Московской области.

«Дистанционное консультирование с помощью МФЦ позволяет нашим жителям удобно и быстро получать квалифицированные ответы на свои вопросы», - подчеркнула Фаевская.

В назначенный день заявителю нужно прийти в выбранный МФЦ - там консультация пройдет в формате видеосвязи. Специалисты ответят на вопросы, связанные с доступом к информации, ЖКХ, соцобеспечением и другими темами.

МФЦ

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