Дни субботников определили в Подольске

«Помимо текущих работ по уборке территории городского округа, к которой уже приступили наши коммунальные службы, пройдут традиционные для апреля субботники. В них смогут принять участие все жители», - сказал Григорий Артамонов.

Субботники назначены на 6, 13, 20 и 27 апреля.

Глава Подольска пригласил к наведению порядка не только жителей, но и представителей бизнес-сообщества, общественные организации.

Для субботников заготовят необходимый более 1,2 тысячи грабель, порядка трех тысяч метелок, 1,5 тысячи лопат, 17 тысяч мешков для мусора и перчатки, а также краску.

Жители Подмосковья продолжают выбирать места для будущего благоустройства на всероссийском голосовании. Например, в Волоколамске на выбор представлено сразу три локации: у пруда в селе Болычево, в поселке Сычево и в деревне Кашино.

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