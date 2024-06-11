Дни открытых дверей пройдут в роддоме в Мытищах

Запись на день открытых дверей доступна по номеру 8-985-897-02-77. Ответы на вопросы, которые требуют индивидуального подхода, можно получить в чате «Роды в Мытищах».

«Нас часто спрашивают будущие мамы и папы, как выглядят палаты и родовые боксы. Это очень важно, особенно для молодых мам, кто впервые придет в наш родительный дом. Ранее, еще до ковидных ограничений, наши встречи проходили именно в таком формате. Сейчас мы решили к нему вернуться. Нам есть, что показать и рассказать. Единственное, количество участников таких встреч ограничено, важно записаться заранее. А вот 22 июня наши двери открыты для всех желающих в административном корпусе Мытищинской больницы», - отметил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох.

Встреча пройдёт 15 и 29 июня в конференц-зале по адресу Коминтерна 24/2. Конференц-зал административного корпуса по адресу Коминтерна 24/7 будет открыт для посещений 22 июня.

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