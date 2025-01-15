Дни открытых дверей пройдут в роддоме в Мытищах 18 и 25 января

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох отметил, что эту традицию продолжат и в текущем году. Он подчеркнул, что к ним приходят не только будущие родители, но и бабушки с дедушками, задают много вопросов. Сотрудники роддома в Мытищах открыты для знакомства, с удовольствием демонстрируют отделения и комфортные условия для матерей и малышей.

Расписание Дней открытых дверей: 18 и 25 января в 11:00 встреча с Артуром Мохом, 22 января в 15:00 беседа с Татьяной Скрипиной.

Кроме того, в роддоме проведут тематические мастер-классы. Занятие на тему «Предстартовая подготовка к родам» пройдет 21 и 28 января в 14:00, ведущий - Алексей Лукаев. Мастер-классы по партнерским родам состоятся 15 и 29 января в 15:00 под руководством Татьяны Скрипиной. На занятия «Школа будущих родителей» всех желающих приглашают 23 и 30 января в 14:00.

Подробную информацию и ответы на вопросы можно найти в телеграм-канале «Роды в Мытищах».