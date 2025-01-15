15 января 2025, 15:58

Дни открытых дверей пройдут в роддоме в Мытищах 18 и 25 января

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Мытищинский родильный дом проводит Дни открытых дверей каждую субботу, приглашая будущих родителей познакомиться с учреждением. Гости могут пообщаться с врачами, побывать на экскурсиях и увидеть родовые боксы, палаты и номера для семейных пар.

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Артур Мох отметил, что эту традицию продолжат и в текущем году. Он подчеркнул, что к ним приходят не только будущие родители, но и бабушки с дедушками, задают много вопросов. Сотрудники роддома в Мытищах открыты для знакомства, с удовольствием демонстрируют отделения и комфортные условия для матерей и малышей.

Расписание Дней открытых дверей: 18 и 25 января в 11:00 встреча с Артуром Мохом, 22 января в 15:00 беседа с Татьяной Скрипиной.

Кроме того, в роддоме проведут тематические мастер-классы. Занятие на тему «Предстартовая подготовка к родам» пройдет 21 и 28 января в 14:00, ведущий - Алексей Лукаев. Мастер-классы по партнерским родам состоятся 15 и 29 января в 15:00 под руководством Татьяны Скрипиной. На занятия «Школа будущих родителей» всех желающих приглашают 23 и 30 января в 14:00.

Подробную информацию и ответы на вопросы можно найти в телеграм-канале «Роды в Мытищах».

Дети Роддома Мытищи Врачи
15 января 2025, 16:18
Около 200 купелей подготовят в Подмосковье на Крещение
Медиасток.рф
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Приготовления к празднику Крещения завершаются в Подмосковье. В этом году в городах и селах региона оборудуют около 200 организованных площадок для купаний, расположенных на естественных водоемах и у храмов.

Ожидается, что в этом году число желающих окунуться в крещенскую воду в Подмосковье превысит 250 тысяч человек. Для их безопасности у купелей будут дежурить свыше 4500 представителей МЧС, правоохранительных органов, медиков и добровольцев, а также 750 машин спецтехники.

Особое внимание уделят пожарной безопасности - на контроль взяли более 300 храмов, монастырей и соборов. С церковнослужителями провели инструктажи по использованию огнетушителей.

Для координации всех служб в МЧС по Московской области будет работать специальный штаб. Спасатели порекомендовали жителям и гостям региона купаться только в специально подготовленных местах, где обеспечены все необходимые условия. У таких иорданей оборудованы пункты обогрева и переодевания, есть удобные спуски в воду, организовано дежурство спасателей, медиков и сотрудников полиции. Во многих городских округах после купания в ледяной воде предложат горячий чай и сладости.

Например, в Волоколамске можно окунуться в прорубь у Теряевского монастыря и в купель у церкви в селе Спирово. В Богородском округе организованное купание пройдет по семи адресам, включая Купавинский пруд, церковь в деревне Молзино, Троицкий храм в деревне Ивашево.

В Красногорске оборудуют купель на территории храма святой Елисаветы, около церкви Илии Пророка в селе Ильинском и на обустроенной набережной пруда ГТС № 4 реки Синички, а также еще в четырех местах округа.

В Истре будет работать четыре купели, в том числе возле Ново-Иерусалимского монастыря.

Найти полный список оборудованных купелей в Подмосковье можно на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Праздники Спасатели
15 января 2025, 15:51
Хор из Богородского округа принял участие в концерте в Электростали
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Участники хора русской песни Культурного центра «Обухово» обратились за помощью к депутату Богородского городского округа Владимиру Козынченко. Народный избранник предоставил артистам транспорт для поездки на концерт в соседний город Электросталь.

«С радостью поддерживаю активное участие жителей нашего поселка в культурных мероприятиях! Надеюсь, поездка принесла много положительных эмоций и вдохновения. Давайте продолжать делать добрые дела вместе», - сказал народный избранник.

Депутат Владимир Козынченко помог участникам хора русской песни Культурного центра из поселка Обухово в организации поездки благодаря акции «Добрые дела». Ее инициировал Совет депутатов Богородского городского округа.

Владимир Козынченко помогает учреждению и жителям населенного пункта, находит транспорт для организации культурно-массовых мероприятий.

Концерты Депутаты Богородский
15 января 2025, 14:19
Новый участок ЦКАД решил проблему пробок на Можайском шоссе в Одинцове
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Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги, расположенный между Минским и Можайским шоссе в Одинцовском округе, стал настоящим спасением для местных жителей и водителей.

Новая платная трасса значительно улучшила транспортную доступность для 250 тысяч жителей подмосковных городов, включая Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинку и Истру. Стоимость проезда по этому участку составляет 65 рублей для легковых автомобилей и 131 рубль - для грузового транспорта. Автомобилисты уже успели оценить удобство и скорость передвижения по этому платному отрезку дороги.

«Ситуация значительно улучшилась. Раньше все буквально стояло на месте, особенно в Голицыно. Мы ждали эту дорогу много лет, и теперь все просто замечательно. Если раньше путь от Больших Вязем до железнодорожной станции Голицыно занимал минимум полчаса, то сейчас на это уходит всего пять минут», - рассказал житель Голицына Максим Мельничук.

Оплата проезда теперь стала максимально удобной благодаря автоматизированной системе. Если водитель зарегистрирован в мобильном приложении «Главная дорога», то сможет сразу увидеть списание средств со счета.

Одинцово Дороги ЦКАД
15 января 2025, 14:08
Горячая линия главного врача Подмосковья приняла почти 270 тысяч звонков за год
Пресс-служба Минздрава МО
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Жители Подмосковья могут обратиться за помощью на горячую линию главного врача. Специалисту можно задать вопрос, а также оставить отзыв или предложения. За год на линию обратились почти 270 тысяч раз.

В 2024 году на горячую линию главного врача поступило почти 270 тысяч звонков. Обратиться за помощью можно по телефону 8 (498) 602-03-59.

«Позвонив на «горячую линию» главного врача житель может оперативно получить ответ на волнующий вопрос, а руководитель медицинской организации при необходимости принять организационное решение», - сказал министр здравоохранения области Максим Забелин.

После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, соответствующий медицинской организации. Узнать его можно на сайте медучреждения.

Обратиться на горячую линию можно в будни с 09:00 до 18:00.

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