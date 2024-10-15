Дни открытых дверей для школьников с ОВЗ прошли в колледже «Энергия»

Перед школьниками и их родителями выступили заведующие подразделениями, которые рассказали о структуре учебных заведений, специальностях и особенностях образовательного процесса. Мастера производственного обучения поделились информацией о возможностях трудоустройства для будущих абитуриентов, преподаватели провели мастер-классы и ответили на вопросы.

Желающие смогли попробовать свои силы в профориентационных мастер-классах. Студенты колледжа подготовили выставку рисунков и творческие номера, а в Реутове педагоги-наставники провели открытый мастер-класс по поварскому искусству.

В мероприятиях приняли участие более 50 школьников из специализированных учебных заведений Подмосковья.

«Результативность таких мероприятий не оценишь в точных цифрах, здесь другие критерии. Все ребята, присутствующие на дне открытых дверей, уходили с твердой уверенностью, что обучение в нашем колледже - это их мечта», - отметил директор колледжа «Энергия» Константин Подоляк.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.

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