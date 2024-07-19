19 июля 2024, 14:54

Дневной стационар для лечения кожных заболеваний открыли в Подольске

Минздрав МО
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Дневной стационар на пять коек открыли в Подольском филиале Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Здесь смогут получать медицинскую помощь пациенты с заболеваниями кожи.

«Теперь жителям Подольска не нужно будет ездить для получения медицинской помощи по нашему профилю в другие города. Все необходимое будет рядом с домом», - отметила главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

В дневном стационаре смогут лечиться пациенты с заболеваниями кожи, которые не требуют круглосуточного нахождения в больнице. Это терапия при таких патологиях, как псориаз, дерматит, экзема и другие.

Отметим, что в будущем на базе дневного стационара Подольского филиала МОККВД планируется открыть физиотерапевтический кабинет с оборудованием для проведения фототерапии.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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Подольск
19 июля 2024, 16:06
Электрические сети обновят в Одинцове к осенне-зимнему периоду
Россети Московский регион
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«Россети Московский регион» обновляет распределительные сети Одинцовского городского округа. Это делают для того, чтобы подготовить электросетевой комплекс к осенне-зимнему периоду и повысить надежность электроснабжения жителей.

Капитальный ремонт участка воздушной линии длиной 1,3 километра провели специалисты Одинцовских районных электрических сетей в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде. Рабочие заменили алюминиевый провод на самонесущий изолированный и установили новые опоры.

Также они поменяли трансформатор на более мощный. Это позволит обеспечить надежное и стабильное электроснабжение жителей садового некоммерческого товарищества «Химик-Геолог».

Кроме того, комплекс работ по увеличению трансформаторной мощности провели на мачтовой трансформаторной подстанции в деревне Крымское. Трансформатор мощностью 100 киловольт-ампер заменил старый трансформатор мощностью 63 киловольт-ампер.

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Одинцово Электричество Ремонтные работы
19 июля 2024, 16:06
Спасатели напомнили жителям Химок правила безопасности на воде
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жителям Химок рассказали о правилах безопасности на воде в пляжный сезон. Отдыхающим напомнили о запрете купаться и нырять в неположенных местах и заплывать за буйки.

Определить водоемы, в которых нельзя купаться, легко: они не оборудованы в соответствии с правилами безопасности, а на берегах не установлены запретительные знаки. Разрешенные для плавания зоны также имеют ряд ограничений: гражданам не рекомендуют заплывать за буйки, приближаться к судам, прыгать в воду с причалов, лодок и других выступов.

Находиться в воде лучше не более 15-20 минут, иначе есть риск возникновения судорог и остановки дыхания от переохлаждения.

Напомним, что в Химках специалисты водно-спасательной службы «ХимСпас» регулярно патрулируют водоемы и поддерживают порядок.

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Спасатели Химки Правила
19 июля 2024, 16:03
Второй этап ямочного ремонта дорог стартовал в Истре
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В Истре приступили ко второму этапу ямочного ремонта дорог. Всего за лето должны заделать более шести тысяч неровностей асфальтового покрытия.

Чаще всего такие работы проводят летом. Сначала специалисты обследуют асфальтовое покрытие муниципальных дорог, чтобы выявить новые дорожные дефекты, а потом все ямы оцифруют и поставят в план работ на год.

С начала года было обнаружено свыше шести тысяч дорожных неровностей. Из них уже устранили 5467, в работе остается еще 838 дорожных дефектов. За эту неделю 46 ям ликвидировали в деревнях Алексеевка, Новоселово, Телепнево и Ламишино.

Что касается региональных дорог, то из 11491 выявленных с начала года ям устранили почти половину, в работе остается 4898 дорожных дефектов. В период с 15 по 18 июля избавились от 80 ям в деревнях Крючково, Курсаково, Гребеньки, а также в Истре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Дороги Ремонтные работы
19 июля 2024, 16:02
Жители Балашихи собрали очередную партию гумпомощи для бойцов СВО
Местное отделение партии "Единая Россия" в Балашихе
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Необходимый груз подготовили неравнодушные жители и волонтеры городского округа Балашиха для военных. Собранные вещи передадут во Всероссийскую общественную организацию «Боевое братство».

Гуманитарную провизию подготовили в городском округе Балашиха. Встреча жителей микрорайона Южный с членами местного отделения партии «Единая Россия» состоялась в Центре объединения гражданских инициатив «Единые».

Волонтер Любовь Амелюшкина рассказала, что все активисты горят желанием и дальше помогать бойцам. Вместе с сотрудниками некоммерческой организации «Фонд поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта «Защита» жители стараются помочь защитникам. Собранный груз передадут во Всероссийскую общественную организацию «Боевое братство». Оттуда его отправят бойцам.

«Важно, чтобы каждый из нас вносил свой вклад в поддержку наших бойцов. Мы всегда будем рядом и готовы помочь», - отметила член партии «Единая Россия» Залина Гимольдинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Военные Балашиха

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