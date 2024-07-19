Дневной стационар для лечения кожных заболеваний открыли в Подольске

«Теперь жителям Подольска не нужно будет ездить для получения медицинской помощи по нашему профилю в другие города. Все необходимое будет рядом с домом», - отметила главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

В дневном стационаре смогут лечиться пациенты с заболеваниями кожи, которые не требуют круглосуточного нахождения в больнице. Это терапия при таких патологиях, как псориаз, дерматит, экзема и другие.

Отметим, что в будущем на базе дневного стационара Подольского филиала МОККВД планируется открыть физиотерапевтический кабинет с оборудованием для проведения фототерапии.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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