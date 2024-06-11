11 июня 2024, 09:54

Дмитровский техникум отремонтируют к 1 сентября

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Капитальный ремонт Дмитровского техникума выполнили на 60%. Фасад утеплен, вентиляция смонтирована, перегородки установлены. Сейчас идут монтаж коммуникаций, установка дверей и кровельные работы. Отделывают и классы для проекта «Профессионалитет». Глава Дмитровского округа Илья Поночевный проинспектировал ход работ.

Капремонт техникума идет уже 2,5 года. Основному зданию почти 90 лет, перекрытия деревянные, фундамент бутовый. Строителям пришлось укреплять конструкцию, чтобы она выдержала нагрузку. Объект планируют сдать к 1 сентября.

Дмитровский техникум - одно из лучших учебных заведений в округе. Студенты осваивают здесь 45 специальностей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Помимо капитального ремонта для нашего учебного заведения возвели еще два строения. Это здание тира и автомастерская, где будут находиться наши механики. Это ремонт и обслуживание легковых автомобилей», - рассказала директор ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» Ирина Александровская.

Дмитров
11 июня 2024, 09:54
Около 400 метров водопроводных труб заменят в Лобне в этом году
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне продолжается ремонт водопроводных и канализационных сетей. В этом сезоне там запланировали заменить около 400 метров коммуникаций.

Ливневую канализацию в этом сезоне ремонтируют по всей Лобне. Для этого разработали масштабную программу по обследованию и восстановлению объектов.

«Раньше, где бы я не встречалась с людьми, и где возникал вопрос подтоплений, ответ у меня был такой, что нужно делать ливневку. Но последние наши победы показали, что ливневка есть местами. И сейчас то, что мы ездим, то, что мы проверяем, что мы контролируем, это как раз поиск, восстановление и прочистка старых труб», - отметила глава округа Анна Кротова.

В планах заменить 400 метров старых труб на новые. После этого жителям больше не придется вызывать аварийную службу, когда из-за прорывов в домах отключают воду.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Жители улицы Калинина сообщили о накапливании воды на дороге и аллеях соседнего лесопарка. Проблему оперативно решили.

Рабочие прочистили трубу и установили новый колодец, а также прокопали длинную канаву и проложили трубы по дорожкам лесопарка. Благодаря этому сточные воды не будут беспокоить жителей. Похожую проблему решили на улице Чайковского, где отыскали и прочистили полностью забитую илом трубу.

Лобня Ремонтные работы
11 июня 2024, 09:54
Глава Дмитрова предложил капитально отремонтировать здание соццентра «Остров надежды»
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Центр помощи семье и детям «Остров надежды» работает в Дмитрове на протяжении двух лет. За это время поддержку получили сотни жителей. Для этого там работают соцработники, психологи, педагоги и реабилитологи.

В учреждении проходят подготовку будущие приемные родители, социализируются сироты, а также работает «Школа осознанного родительства». Центр посетил глава округа Илья Поночевный. Вместе с директором он обсудил капитальный ремонт здания и возможность сделать подъезд общественного транспорта.

«Цели и задачи учреждения - это одна и очень большая - оказать посильную помощь семьям, которым эта помощь нужна. Помощь может быть разная: консультации, где-то медицинская помощь, может быть помощь просто словесная, может быть оказать досуговую помощь, поэтому каждая семья, каждый ребенок, каждый взрослый - это индивидуальная работа», - отметила директор центра Светлана Исаева.

В центре работают талантливые педагоги, которые используют уникальные методы: песочную, театральную, мультипликационную и другие терапии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Семья Дмитров
11 июня 2024, 09:37
Турнир по рукопашному бою в Солнечногорске собрал 250 спортсменов
пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Турнир строительной компании «ЮКО» по рукопашному бою среди юношей и девушек 7 — 17 лет прошел в ФОКе «Олимп» в Солнечногорске. На коврах встретились свыше 250 спортсменов из Москвы, Московской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей.

Городской округ Солнечногорск был представлен воспитанниками Дома детского творчества «Буревестник» и Бойцовского клуба «Колизей». Они показали высокие результаты и завоевали 29 медалей всех достоинств: 12 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых: 1 место - Динара Кошелева, Кирилл Задков, Наири Тер-Маргарян, Владимир Бадло, Дмитрий Розвезев, Валерий Цупрун, Леонид Балякин, Данила Момот, Артем Лагуш, Александр и Анастасия Новосельцевы, Максар Дашиев и Александр Белков; 2 место - Евгения Родионова, Николь Тимина, Вадим Григорьичев, Александр Балякин, Иван Лебедев, Алексей Финогенов, Владимир Копылов, Лев Стрижак, Дмитрий Кузнецов, Кирилл Сысоев; 3 место - Савелий Тимофеев, Данила Иванов, Норайр Тер-Маргарян, Андрей Кострыкин, Георгий Волков, Александр Копылов, Александр Белков.

«Благодарю руководство компании „ЮКО“, выступившего с инициативой проведения турнира, за поддержку в развитии молодежного спорта в городском округе. И, конечно же, тренерский состав, который отлично подготовил ребят: в очередной раз наши спортсмены в упорных поединках заслужили десятки наград», - отметил заместитель главы Солнечногорска Николай Минаев.

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами. Помимо соревновательной части, на мероприятии провели лотерею с призами от организатора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск
11 июня 2024, 09:36
Студентам колледжа «Подмосковье» показали процесс производства мороженого
пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
В Солнечногорске состоялась экскурсия на производство мороженого «АйсКро». Мероприятие прошло с участием студентов колледжа «Подмосковье» в рамках муниципального проекта «Наши кадры» и партийного проекта Единой России «Выбирай свое».

Учащиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело» познакомились с предприятием «Иль Мио Мороженко» под брендом «АйсКро», увидели все этапы производства мороженого, десертов с творожно-сметанным кремом и йогуртов. Также участникам предоставили возможность продегустировать продукцию.

«Такие экскурсии дают возможность студентам познакомиться еще ближе с производствами нашего округа, понаблюдать взаимодействие представителей разных профессий, а также на практике представить себя в условиях предприятия, что безусловно увеличивает их мотивацию к изучению специальных дисциплин. Кроме того, ребятам в дальнейшем намного проще определиться с будущим местом работы», - прокомментировал и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В ближайшее время запланированы экскурсии на производственное предприятие «Накал» и дачный отель «Истра Холидей».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Экскурсии Студенты

Новости по теме