26 мая 2024, 22:51

Дмитровский район приступил к реконструкции прудов в округе

Медиасток.рф
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В рамках обширной инициативы по благоустройству, Дмитровский район приступил к очередному этапу реконструкции своих прудов. На данный момент внимание специалистов сосредоточено на водоеме в поселке Деденево, расположенном вблизи Дмитровского шоссе.

Работы по очистке пруда от бытового мусора, поросли и болотной растительности ведутся с использованием специализированной техники.

Александр Томилин, главный инженер подрядной организации, отметил сложность береговой линии, где примерно 50% территории заболочены, что затрудняет работы по очистке. Однако значительных загрязнений в воде обнаружено не было.

В процессе реконструкции из пруда удаляются опавшие листья, донные отложения и водная растительность. Планируется использовать донные отложения для формирования береговой линии, которую затем засеют газоном. Кроме того, берега будут очищены от камыша и водорослей.

По завершении работ в пруд будет выпущен молодняк рыб, выбор которого будет зависеть от мнения местных жителей. Александр Томилин подчеркнул, что выбор фауны будет определяться голосованием среди населения.

Данный пруд в Деденево имеет богатую историю и является традиционным местом отдыха и рыбалки для многих поколений местных жителей. По словам Алексея Ибрагимова, местного жителя, пруду более 260 лет, и во времена войны он служил источником пищи для многих семей.

Работы будут выполнены к концу июня или началу июля в зависимости от погодных условий. По завершении реконструкции пруд снова станет привлекательным местом для отдыха у воды.

Глава городского округа лично проверил ход работ, встретившись с подрядчиками и местными жителями. В текущем году в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» планируется очистка пруда на реке Муравка в деревне Бунятино и пруда на реке Степановка в селе Рогачево. Для очистки этих водоемов будет задействована спецтехника, а более 10 водоемов очистят вручную в течение лета.

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Благоустройство Работа Дмитров Водоемы
26 мая 2024, 23:34
Последние звонки прозвучали для 2,5 тысячи выпускников Чехова
Телеканал «360»
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В городском округе Чехов прозвенели последние звонки для юбилейного 50-го выпуска школы № 8. В этом году свой последний школьный день отметили 2,5 тысячи выпускников.

Особое внимание в этом году было уделено выпускникам 8-й школы, которые стали юбилейным 50-м выпуском. Классный руководитель Светлана Смотрикова в четвертый раз проводила своих учеников во взрослую жизнь.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поздравил выпускников на торжественной линейке, которая состоялась в день его рождения. Он подчеркнул важность предстоящих экзаменов для ребят и пожелал им успехов на этом ответственном рубеже.

В этом выпуске почти 2400 чеховских школьников заканчивают 11-й класс, а 1790 девятиклассников сдают основной государственный экзамен. Самыми популярными предметами по выбору для одиннадцатиклассников стали обществознание и информатика.

Родители поздравили своих повзрослевших детей песнями, а первоклашки произнесли трогательные напутственные слова. Выпускники подарили цветы всем учителям.

Честь дать последний звонок была предоставлена брату и сестре Локтюшиным - Егору и Дарье. Их семья уже третье поколение, которое учится в стенах школы на улице Гагарина. Мама выпускника Екатерина Локтюшина поделилась своими трогательными эмоциями и выразила благодарность школе за воспитание детей.

Восьмая школа имени Героя Советского Союза Алексея Маркова уже четыре года является образовательным комплексом, в состав которого входят корпуса как в черте города, так и в сельской местности.

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Чехов Школьники
26 мая 2024, 17:12
Жителей Подмосковья предупредили о новом способе мошенничества
Unsplash
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Современные мошенники способны не только похитить ваши средства, но и втянуть в серьезные неприятности, превратив в активного участника преступной деятельности. Жителям Подмосковья объяснили, в чем заключается опасность «работы» дроппером.

Дропперы - это люди, которых преступники используют для достижения своих целей. Они не инициируют преступление, но выполняют указания и получают за это определенную комиссию сделки.

Главная задача дроппера заключается в предоставлении данных своей банковской карты, на которую мошенники переводят деньги, затем он обналичивает сумму в банкомате и передает или переводит полученные средства другим лицам.

Иногда злоумышленники принуждают людей к участию в преступных схемах принудительно: переводят деньги на их карту или пополняют счет мобильного телефона, делая вид, что совершили ошибку. Затем они просят получателя вернуть средства наличными или через перевод на другую карту.

Этот метод помогает мошенникам стереть все следы - цепочка транзакций запутана, организатор преступления не принимает непосредственного участия. Это способствует скрытию факта киберпреступления и затрудняет отслеживание транзакций, поскольку операции проводятся под разными именами.

При задержании дроппера правоохранительными структурами ему грозит наказание в соответствии со статьей 174 УК РФ за незаконное отмывание денежных средств.

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Преступления Мошенничество Деньги
26 мая 2024, 15:03
Мотогонщик из Химок занял первое место в первенстве Московской области
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанник Дома юных техников «Интеграл» Вадим Бурдаков занял первое место на втором этапе чемпионата и первенства Московской области по мотоциклетному спорту в дисциплине «мотокросс». Соревнования прошли на песчаном карьере в Чехове.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Тверской области, Калуги, Череповца и других городов.

Вадим Бурдаков стал победителем в классе 125 см³. Медали разыграли в нескольких классах как среди юных мотогонщиков, так и среди опытных спортсменов «Наши юные спортсмены не раз радовали нас своими результатами на различных соревнованиях. Очень отрадно видеть столь высокие достижения химчан! Поздравляю Вадима с победой и желаю ему дальнейших спортивных успехов!» - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

В «Интеграле» ежегодно проводится около ста спортивно-массовых мероприятий внутри кружка, а также городского, районного, областного, российского и международного уровня. Основное направление Дома юных техников - авиамоделирование. Также при клубе действуют секции и кружки радиоуправляемых дронов, судомодельного и автомодельного спорта, шахмат и другие.

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Спортсмены Химки
26 мая 2024, 14:58
Губернатор Подмосковья Воробьев прибыл в Ташкент на форум России и Узбекистана
Телеканал «360»
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Подготовка к четвертому форуму межрегионального сотрудничества России и Узбекистана завершилась в Конгресс-центре Ташкента. В нем примет участие делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым.

Глава Подмосковья проведет на полях форума ряд встреч с представителями Узбекистана и обсудит дальнейшее сотрудничество, поскольку страна занимает 11-е место среди всех торговых партнеров региона, а также четвертое место среди стран СНГ.

Подмосковные предприятия активно экспортируют различные виды товаров в Узбекистан, такие как фармацевтическая продукция, транспортные средства, изделия из древесины, парфюмерия, косметика и многое другое. По стоимости товаров экспорт превышает объемы импорта из Узбекистана почти в два раза.

Накануне делегация из Узбекистана посетила особую экономическую зона «Дубна» и индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске. Их заинтересовала концепция Light Industrial, по которой инвесторам предоставляется полностью готовая площадка для бизнеса.

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Андрей Воробьев Россия Бизнес Узбекистан

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