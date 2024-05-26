Дмитровский район приступил к реконструкции прудов в округе

Работы по очистке пруда от бытового мусора, поросли и болотной растительности ведутся с использованием специализированной техники.

Александр Томилин, главный инженер подрядной организации, отметил сложность береговой линии, где примерно 50% территории заболочены, что затрудняет работы по очистке. Однако значительных загрязнений в воде обнаружено не было.

В процессе реконструкции из пруда удаляются опавшие листья, донные отложения и водная растительность. Планируется использовать донные отложения для формирования береговой линии, которую затем засеют газоном. Кроме того, берега будут очищены от камыша и водорослей.

По завершении работ в пруд будет выпущен молодняк рыб, выбор которого будет зависеть от мнения местных жителей. Александр Томилин подчеркнул, что выбор фауны будет определяться голосованием среди населения.

Данный пруд в Деденево имеет богатую историю и является традиционным местом отдыха и рыбалки для многих поколений местных жителей. По словам Алексея Ибрагимова, местного жителя, пруду более 260 лет, и во времена войны он служил источником пищи для многих семей.

Работы будут выполнены к концу июня или началу июля в зависимости от погодных условий. По завершении реконструкции пруд снова станет привлекательным местом для отдыха у воды.

Глава городского округа лично проверил ход работ, встретившись с подрядчиками и местными жителями. В текущем году в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» планируется очистка пруда на реке Муравка в деревне Бунятино и пруда на реке Степановка в селе Рогачево. Для очистки этих водоемов будет задействована спецтехника, а более 10 водоемов очистят вручную в течение лета.

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