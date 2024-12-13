Дмитровский округ стал лидером Подмосковья по производству сельхозпродукции

В 2024 году общая площадь ярового сева сельскохозяйственных культур в округе составила 14,1 тысячи гектаров, из которых 4,2 тысячи было отведено под картофель, а 3,7 тысячи под овощи. Несмотря на сложные погодные условия, включая заморозки и обильные дожди, аграриям округа удалось сохранить высокие показатели урожайности. В этом году собрано 54 тысячи тонн овощей, 66 тысячи тонн картофеля, 720 тонн масличной культуры и 17 тысяч тонн зерновых.

Особое место в аграрной отрасли округа занимает выращивание салатов. В селе Орудьево успешно работает компания ООО «Веселый агроном», специализирующаяся на производстве кочанных салатов. Основными клиентами предприятия являются крупные заводы по переработке салатов и дистрибьюторы из разных регионов России, которые поставляют продукцию в сети общественного питания, такие как «Бургер Кинг», «Вкусно и точка» и «Rostic’s». В 2025 году компания планирует расширение производственных мощностей за счет аренды новых земельных участков, а также осваивает новое направление - выращивание тюльпанов. Первые цветы планируется срезать уже в следующем году.

Животноводство также остается важной отраслью для Дмитровского округа. В хозяйствах насчитывается 5 620 голов крупного рогатого скота, включая 2 610 голов дойного стада. В 2024 году ООО «Мосагрофуд-Д» обновило поголовье, закупив 200 коров айширской породы, что позволит увеличить надои молока в будущем. Общий надой молока по округу в этом году составил 15,2 тысячи тонн. Лидером в отрасли молочного животноводства остаётся ООО «Дубна плюс», где за девять месяцев 2024 года произведено 9 088 тонн молока.

Предприятия округа активно развивают переработку молочной продукции. АО «Озерецкий молочный комбинат» и ООО «Братья Чебурашкины» вошли в число лидеров Подмосковья по производству сливочного масла за первые семь месяцев 2024 года.

«Развитие сельского хозяйства в Дмитровском округе не стоит на месте: открываются новые предприятия, строятся индустриальные парки, осваиваются новые направления производства. Аграрии Дмитровского округа продолжают укреплять свои позиции на рынке сельскохозяйственной продукции, что способствует обеспечению жителей качественными и доступными продуктами питания», - отметил врио главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Дмитровский городской округ уверенно сохраняет статус одного из ключевых аграрных регионов Московской области, демонстрируя стабильный рост производства и внедрение новых технологий в сельском хозяйстве.