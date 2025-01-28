Дмитровский округ попал в лидеры Подмосковья по производству сельхозпродукции

Ежегодно муниципалитет занимает лидирующие позиции по производству картофеля. В 2024 году убрано 4256 гектаров в объеме 114,7 тысячи тонн, что составило 32% валового сбора картофеля по региону. Убрано 127,5 тысячи тонн овощей со 3723 гектаров, этот показатель составляет 54% от общего валового сбора. Дмитровский округ также находится в первой десятке округов Подмосковья по производству зерна и зернобобовых культур.

Основными предприятиями, вносящими значительный вклад в развитие сельского хозяйства округа, являются агрохолдинг «Дмитровские овощи», компании «Мосагрофуд-Д» «Дока-Генные Технологии» и ЗАО «Куликово». Они не только обеспечивают высокий уровень производства, но и активно внедряют инновационные технологии, способствующие повышению урожайности и качества продукции.

Успешно развивается также предприятие «Веселый агроном», расположенное в селе Орудьево. Компания специализируется на выращивании кочанных салатов и имеет широкую клиентскую базу по всей России, а в 2025 году планирует приступить к выращиванию тюльпанов.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин рассказал, что планы развития на текущий год включают не только сохранение достигнутого уровня урожайности, но и дальнейшее внедрение передовых технологий. «Это позволит укрепить позиции округа как лидера в аграрной сфере Подмосковья», - отметил руководитель муниципалитета.