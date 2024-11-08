08 ноября 2024, 17:26

Дмитровский молочный завод нарастил выпуск мороженого

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Дмитровский молочный завод запустил три новые линии по производству мороженого. На предприятии дополнительно появилось 20 рабочих мест, а инвестиции в проект составили 191 миллион рублей.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, Дмитровский молочный завод выпускает широкий ассортимент продукции более чем 90 лет. Запуск новых линий позволит на 15% увеличить производство мороженого и расширить линейку. Так, в ассортименте появились форматы в брикетах на вафлях, а также бумажные стаканы и лотки. Мороженое там будут выпускать с разными фруктовыми наполнителями, орехами и топингами.

В перспективе завод планирует приобрести еще одну линию за рубежом.

Заводы Дмитров
08 ноября 2024, 17:36
Депутаты «Единой России» в Котельниках провели неделю приемов по теме ЖКХ
Пресс-служба администрации г.о. Котельники
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Тематические встречи депутатов партии проходили в общественной приемной. Всю неделю обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Горожан интересовали проблемы ремонта дорог, работы управляющих компаний, уборки дворовых территорий и другие аспекты управления ЖКХ.

Жителей микрорайона Силикат волновал вопрос начисления платы за коммунальные услуги. Они также обратились с просьбой провести ремонт дорожного покрытия на территории, прилегающей к дому № 28. Депутаты также рассмотрели инициативу жильцов дома № 22 о проведении общего собрания собственников.

Все обращения горожан, которые поступили депутатам «Единой России» во время приемов, взяты под контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Депутаты Котельники
08 ноября 2024, 17:36
Конференцию «Молодежь и религия» провели для студентов Подмосковья
Министерство образования Московской области
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Конференция на тему «Семья, Церковь и государство. Точки соприкосновения» прошла в Химкинском драматическом театре «Наш Дом». Мероприятие посвящено вопросам взаимодействия молодежи и религии. Участниками конференции стали студенты и преподаватели колледжей «Подмосковье», Физико-технического и Красногорского.

Перед началом конференции состоялась встреча Епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла с активом молодежи. Ребята представили себя и свои семьи, обсудили важность взаимодействия в семейных отношениях, поделились взглядами на семейные ценности и задали вопросы, которые их волновали.

С приветственным словом к присутствующим обратился протоиерей Артемий Литвинов, который возглавляет отдел по делам молодежи Сергиево-Посадской епархии. Он отметил важность данной встречи, особенно в свете того, что в России объявлен годом Семьи.

В конце конференции студенты задали спикерам и священнослужителям вопросы о роли церкви в воспитании молодежи, о влиянии религии на формирование мировоззрения, а также о важности жизненных выборов, стоящих перед молодыми людьми.

Молодежь Религия Студенты Образование
08 ноября 2024, 17:01
Около 20 тысяч рентгенов и УЗИ животных провели в Подмосковье с января
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Специалисты подмосковных госветклиник провели около 20 тысяч рентгенов и УЗИ животных с начала года. Это позволило проверить здоровье питомцев и вовремя выявить отклонения и патологии.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, УЗИ и рентген позволяют выявить различные заболевания у животных и вовремя начать лечение.

При помощи ультразвукового исследования ветеринары могут оценить общее состояние и определить особенности внутренних органов питомца. Обследовать кости, суставы и позвоночник позволяет рентген. С января специалисты провели 19,3 тысячи таких исследований.

\"Ветеринарные врачи напоминают: в случае плохого самочувствия питомца не откладывайте обследование. Лечение необходимо начать как можно раньше, чтобы сохранить здоровье четвероногого друга, а в некоторых случаях и его жизнь\", - добавили в ведомстве.

Узнать адрес аи график работы клиник можно по ссылке. Запись на прием доступна на \"Госуслугах\".

Животные
08 ноября 2024, 16:57
Сквер защитников Москвы благоустроят в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне в следующем году начнется благоустройство сквера защитников Москвы. Обновленный сквер станет многофункциональной зоной для отдыха, спорта и прогулок.

Центральным элементом будет мемориальная часть, где установят макет «Лобненского рубежа обороны Москвы на 2 декабря 1941 года». Вокруг монумента «Зенитное орудие» проведут реставрационные работы, возвращая исторический облик территории.

Для активного отдыха в сквере появятся новые спортивные комплексы для волейбола и стритбола, а также детская площадка. Будет оборудовано место для велоспорта и бегунов. Любители природы смогут наслаждаться прогулками на набережной с пирсом.

Для владельцев домашних животных предусмотрена специальная площадка для выгула собак. Этот проект - важный шаг на пути к созданию привлекательных общественных пространств в Лобне, которые будут удобными для всех горожан.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Парки

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