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На днях институту исполнилось 90 лет.

«В настоящее время у нас формируется селекционный центр по карповым рыбам», - добавил Мышкин.

В институте проходит реконструкция. За последние несколько лет начал работу мини-завод по производству рыбного корма, криобанк, то есть банк рыбьей спермы, новый цех по воспроизводству осетровых пород рыб в Конакове.

Также обновляют Жестылевскую плотину, которая входит в состав хозяйства в Дмитрове.

«В этом юбилейном году в рамках государственного задания мы организовали рекордное количество служебных поездок по нескольким водоемам центральной части России. И из каждой поездки сотрудники привезли массу интереснейшего материала для наших исследователей», - добавил Мышкин.

В зону ответственности филиала в Дмитрове входит 16 регионов ЦФО. На днях сотрудники института вернулись в Дмитров из большой экспедиции по верховьям Волги. Они собрали зооматериал из озера Пхово Тверской области, Черепетского водохранилища Тульской области и водохранилища в Белгородской области.

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