Дмитровские ветеринары спасли израненного бобра, которого нашли на улице
Специалисты из Дмитровской ветеринарной станции спасли бобра, которого нашли прохожие около Сретенского храма. Животное не подпускало людей, однако все же его удалось поймать.
В клинике выяснилось, что бобер потерял один глаз, а все его тело покрывали раны, которые уже начали гноиться.
Животное экстренно прооперировали и начали антибактериальное лечение. Ему предстоит долгий период восстановления, прежде чем он сможет вернуться в естественную среду обитания.
В Госветслужбе Московской области призвали жителей региона не пытаться самостоятельно помочь обнаруженному дикому животному, а сразу же вызывать специалистов.
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