Дмитровские ветеринары спасли израненного бобра, которого нашли на улице

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В клинике выяснилось, что бобер потерял один глаз, а все его тело покрывали раны, которые уже начали гноиться.

Животное экстренно прооперировали и начали антибактериальное лечение. Ему предстоит долгий период восстановления, прежде чем он сможет вернуться в естественную среду обитания.

В Госветслужбе Московской области призвали жителей региона не пытаться самостоятельно помочь обнаруженному дикому животному, а сразу же вызывать специалистов.

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