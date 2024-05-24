Дмитровские СНТ перейдут на оплату вывоза ТКО по нормативу

С 1 мая 2023 года вывоз мусора из садовых товариществ в Московской области осуществляется по нормативу - 1,48 кубометров с участка в год. Это изменение вызвано необходимостью повышения эффективности системы обращения с твердыми коммунальными отходами и предотвращения появления несанкционированных свалок.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Людмила Докучаева подчеркнула, что оплата за вывоз отходов для дачников невелика - чуть более 100 рублей в месяц. Однако эта мера позволит не только безопасно утилизировать отходы, но и избежать появления несанкционированных мусорных свалок.

В ходе обсуждения генеральный директор «Сергиево-Посадский региональный оператор» Оксана Ероханова ответила на все интересующие жителей вопросы. Она отметила, что оператор будет вывозить мусор по графику, согласованному с жителями каждого садового товарищества. Председатели товариществ были проинформированы, что для заключения дополнительного соглашения им необходимо обратиться в региональный оператор.

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