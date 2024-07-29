29 июля 2024, 21:19

Дмитровские кадеты поздравили экипаж подводной лодки «Дмитров» с Днем ВМФ

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Учащиеся школы № 2 Дмитровского городского округа посетили Санкт-Петербург в День Военно-морского флота. Ребята побывали на экскурсии по северной столице и Кронштадту, а также на праздничном параде и подводной лодке «Дмитров».

Победители, призеры и участники кадетских районных и областных соревнований из школы № 2 Дмитрова приехали в северную столицу на День Военно-морского флота. Пригласил выдающихся школьников командир подводной лодки «Дмитров» Венислав Баженов.

В первый день ребят ждала экскурсия по Санкт-Петербургу и Кронштадту. Школьники побывали и на праздничном параде военно-морских сил. Более 2500 военнослужащих, 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна участвовали в параде. Корабли Китая, Индии и Алжира также были в числе участников морского шествия.

Подводную лодку «Дмитров» ребята осмотрели во второй день. Ребятам рассказали про быт моряков и их службу. Школьники поздравили экипаж судна и вручили памятные сувениры: дмитровский пряник в виде книги о родном городе и шоколад с изображением исторического центра Дмитрова.

Каждый год для кадетов Дмитровского городского округа руководство лодки «Дмитров» проводит военно-патриотические мероприятия. Это экскурсии на подводную лодку и встречи в школах и в «Клубе юных моряков имени Максима Сафонова».

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Школьники Дмитров
29 июля 2024, 21:06
Работу светофоров восстановили на 13 дорогах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» восстановили работу неисправных светофоров на 13 региональных дорогах. Обследование дорожной сети проходит каждую неделю.

Ремонтные работы прошли на объектах, расположенных на Октябрьском проспекте в Люберцах, улице Горки Киовские в Лобне, проспекте Пацаева в Долгопрудном, Можайском шоссе в Кубинке Одинцовского округа, улице Бахарева в Ступине, на первом километре Мякининского шоссе в Красногорске, а также на Старорязанской улице в селе Михайловская Слобода Раменского округа и на Центральной улице в селе Кудиново Богородского округа.

Специалисты также выполнили работы в Щелковском районе на Шоссейной улице в деревне Новофрязино и на Фрунзе в черте города, в Чехове - на Симферопольской улице в селе Манушкино и на Магистральной улице в селе Молоди. Кроме того, на Заводской улице в поселке Нахабино Красногорского округа отремонтировали кнопку вызова пешеходного светофора, из-за неисправности которой светофор не переключался на «зеленый» свет для пешеходов.

Представители «Мосавтодора» уделяют особое внимание состоянию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, а также дорожным знакам и светофорам.

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Дороги Ремонтные работы
29 июля 2024, 20:34
Новую схему финансового мошенничества выявили в Подмосковье
ФССП
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Жителям Подмосковья стали поступать фальшивые письма на электронную почту от злоумышленников. В них сообщается о наличии «задолженности», которую необходимо срочно погасить.

В этих письмах мошенники угрожают арестом банковских счетов и имущества. Кроме того, они предоставляют ссылку для оплаты, где пользователям предлагают ввести данные своей банковской карты. Вредоносные сайты якобы содержат информацию о задолженности, но, перейдя по указанной ссылке, гражданам предлагается скачать файл, зараженный вирусом.

Подобные схемы позволяют мошенникам украсть персональные данные и реквизиты банковских карт. Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперты советуют не разглашать свои персональные данные, не переходить по подозрительным ссылкам, а также не загружать файлы из ненадежных источников.

Для получения достоверной информации о задолженности можно воспользоваться «Банком данных исполнительных производств» на официальном сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, а также порталом госуслуг и мобильным приложением «ФССП».

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Мошенничество
29 июля 2024, 20:19
Сотрудники администрации проверили качество капремонта трех домов в Мытищах
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Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник вместе с заместителями, подрядчиками и жителями проинспектировал качество капитального ремонта трех многоквартирных домов. Работы завершат к середине сентября.

Представители администрации округа Мытищи встретились с подрядчиками и жителями домов по улице Станционная, 5 корпус 1, по улице Матросова, 21/18 и по улице Мира, 27.

В доме № 5 на улице Станционной завершают ремонт фасада: здание утеплили, в ближайшее время выполнят чистовую покраску. А до середины сентября подрядчик отремонтирует крышу.

«Осмотрели дом № 21/18 на улице Матросова, где работы по замене кровли уже подходят к завершению, до конца августа подрядная организация планирует выполнить все обязательства», - отметил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

В доме № 27 на ул. Мира сейчас капитально ремонтируют три подъезда. Подрядчик соблюдает график.

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Благоустройство Мытищи Ремонтные работы
29 июля 2024, 20:02
Строительство детского сада на 250 мест завершат в Подольске в августе
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главного государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства детского сада в Подольском округе. Завершение работ запланировано на август 2024 года.

Эксперты провели отбор образцов кернов, а также оценили местоположение элементов благоустройства в соответствии с генеральным планом.

Строительство детского сада на улице Вокзальной началось в сентябре 2022 года. Степень готовности объекта уже достигла 98%. В настоящее время подрядчики занимаются прокладкой наружных инженерных сетей, обустраивают территорию и устанавливают мебель.

Здание площадью более 3,6 тысячи квадратных метров включает групповые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для логопеда и психолога, а также классы детского творчества и медицинский и пищевой блоки. Прилегающая территория озеленена, также оборудованы теневые навесы и детская и спортивная площадки.

Дошкольное учреждение сможет разместить 250 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, разбитых на 12 групп. Часть малышей перейдет в новый детский сад из соседних учреждений, где текущее наполнение составляет 120% от проектной мощности.

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Подольск Дети Строительство Детские сады

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