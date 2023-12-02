02 декабря 2023, 21:55

Дмитров стал первым по производству картофеля городским округом в Подмосковье

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Дмитровский городской округ занял первое место в Московской области по производству картофеля и овощей. Валовый сбор картофеля в этом году превысил 107% от плана, а сбор овощных культур выполнили на 100%. В округе работает одно из крупнейший предприятий агропромышленного комплекса региона «Дмитровские овощи».

Овощи в Дмитрове выращивают на площади в 29 тысяч гектаров.

«Предприятие занимается полным циклом работ - выращиванием, переработкой, хранением, поставкой продукции в точки продаж. После уборки полей агроходинг устраивает традиционный „Праздник урожая“», - рассказал глава округа Илья Поночевный.

На мероприятии сотрудники, показавшие лучшие результаты, получили денежные сертификаты, ценные подарки, а всем вручили благодарности.

Министерство сельского хозяйство региона отметило главного инженера фирмы «Бунятино» Владимира Кириллова. В компании он работает уже 22 года.

Большое внимание на предприятии уделяют молодым кадрам. Компания сотрудничает с несколькими учебными заведениями. Студенты уже со второго курса могут проходить практику.

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Сельское хозяйство Дмитров
02 декабря 2023, 22:08
Открытый кубок КВН главы города разыграли в Жуковском
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Уже 10-й открытый кубок КВН на призы главы округа прошел в Жуковском. Кроме местных команд в наукограде выступили веселые и находчивые из Москвы и Богородского округа. Игру поделили на два блока. В большом на сцену выходили уже матерые квнщики, в малом — начинающие, дерзкие и голодные до побед коллективы.

«Замечательный вечер. Я думаю, все, кто сегодня пришел на кубок КВН, с хорошим настроением покидают наш ДК», - сообщил глава муниципалитета Юрий Прохоров.

Выступления оценивало компетентное жюри. В итоге победителем среди новичков стала команда «Футурина» молодежного центра «Дружба», среди профи - сборная Богородского округа «Третье Дыхание».

Самый главный кубок получила команда «Мастер Муси» из Российского экономического университета имени Плеханова.

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Жуковский
02 декабря 2023, 22:01
Открытый турнир по самбо прошел в Кашире
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Во дворце спорта «Юбилейный» в Кашире состоялся открытый турнир по самбо. Турнир посвятили битве за Москву.

На ковер вышли спортсмены из Ногинска, Ступина, Озер, Воскресенска, Богородска и других округов. Хозяевам предстояло выйти против каждого и отстоять честь клуба и города. А сами соревнования проходят в рамках программы Zасамбо.

«Мы участвуем постоянно в этих соревнованиях, сегодня у нас, правда небольшая команда, приехали семь человек, надеюсь, что поборемся», - рассказал тренер спортшколы «Юность» в Серебряных Прудах Сергей Щиголев.

В итоге сборная Каширы завоевала первое место в общекомандном зачете. На втором и третьем - спортсмены из Озер и Богородского.

Но не только молодые борцы получили награды. Благодарственные письма вручили заслуженным тренерам Николаю Золотареву и Андрею Бикбаеву.

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Спортсмены Кашира
02 декабря 2023, 20:48
Метель и сильный ветер спрогнозировали в Подмосковье в воскресенье
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В Москве и Подмосковье все воскресенье, 3 декабря, ожидается сильный снегопад. Местами пройдет метель, а порывы ветра достигнут скорости 16 метров в секунду, на дорогах будет гололедица. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Ведомство попросило водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если же ее не удалось отложить, то за рулем не нужно отвлекаться на телефон и быть предельно внимательным на поворотах, мостах и эстакадах и в зонах пешеходных переходов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Снегопад
02 декабря 2023, 20:04
Третий день молодежного форума «Мы — Россия» завершился в Наро-Фоминске
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В Наро-Фоминске завершился третий день молодежного форума «Мы — Россия». Форум собрал порядка 500 ребят, из них около 100 — из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Организатором форума выступило министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«Друзья, я хочу передать вам приветственные слова от нашего губернатора Андрея Воробьева , благодаря которому состоялось это мероприятие. При подготовке форума мы очень хотели, чтобы он стал для вас интересным, полезным, чтобы вы нашли друзей, получили новые эмоции и впечатления. Отдельное спасибо хочу сказать ребятам, которые приехали», - заявила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Во второй день на форуме выступил военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов.

«Я постарался донести до молодежи определенные смыслы, объяснить, насколько важно сегодня информационное противоборство, как противник, используя инфотехнологии, может влиять на социальные группы или на каждого отдельного человека», - заявил спикер.

Швелидзе и Безсонов пообщались с активистами. Также с лекциями перед участниками мероприятия выступили глава информационных проектов новых регионов «АНО Диалог Регионы» Максим Коринчевский и украинский продюсер Юрий Бардаш.

«На этом форуме поднимаются важные, глубокие вопросы. Мне очень нравятся темы информационной политики, как раз в контексте СВО», - рассказала Анастасия Смирнова из Дзержинского.

Помимо лекций для гостей организовали тематические секции «Публичные выступления», «Тактическая медицина», «Создание мероприятий» и «Новая идеология». Вечером для ребят провели концерт с участием рэп-певца из Мариуполя Акима Апачева и финалисткок вокального конкурса «Таврида.Арт» Pegas и «Вереница».

«Патриотизм в искусстве сегодня - это жизненная необходимость. Нам нужно пересмотреть свой подход к культуре, потому что без сильной культуры, заряженной на успех, на победу, нам сложно будет объяснять обществу, для чего нам нужна эта общая, большая победа», - отметил Апачев.

В заключительный день форума состоится сессия «Как получить грант для реализации своих проектов».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Молодежь

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