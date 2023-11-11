Дмитрий Волошин проверил ремонт теплосети на улице 9 Мая в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин указал, что в настоящее время аварийная бригада продолжает устранять утечки. Службы работают без остановки в круглосуточном режиме. Специалисты реагируют на все поступающие обращения.

«Для того, чтобы не отключать дома от отопления и горячего водоснабжения, установили байпас - то есть пока ведутся работы, тепло подается по резервной схеме», - рассказал Дмитрий Волошин.

Как сообщают представители ТСК «Мосэнерго», ремонтные работы, которые в настоящее время ведутся на улице 9 мая, будут полностью завершены до конца дня. Затем отопление в дома пустят по постоянной схеме.

Кроме того, 14 аварийных бригад продолжают работы по восстановлению теплосетей на улицах Кирова, Калинина, 9 Мая, Горной, Мельникова, Ленинградской, Мичурина, Речной, Дружбы, Фрунзе, Микояна, Маяковского, Советской и других.

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