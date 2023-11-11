11 ноября 2023, 18:08

Дмитрий Волошин проверил ремонт теплосети на улице 9 Мая в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с местными жителями проверил устранение повреждений на магистральном трубопроводе на улице 9 Мая неподалеку от дома № 5. Он подает тепло и горячее водоснабжение в 22 многоквартирных дома и два социальных объекта в Новых Химках.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин указал, что в настоящее время аварийная бригада продолжает устранять утечки. Службы работают без остановки в круглосуточном режиме. Специалисты реагируют на все поступающие обращения.

«Для того, чтобы не отключать дома от отопления и горячего водоснабжения, установили байпас - то есть пока ведутся работы, тепло подается по резервной схеме», - рассказал Дмитрий Волошин.

Как сообщают представители ТСК «Мосэнерго», ремонтные работы, которые в настоящее время ведутся на улице 9 мая, будут полностью завершены до конца дня. Затем отопление в дома пустят по постоянной схеме.

Кроме того, 14 аварийных бригад продолжают работы по восстановлению теплосетей на улицах Кирова, Калинина, 9 Мая, Горной, Мельникова, Ленинградской, Мичурина, Речной, Дружбы, Фрунзе, Микояна, Маяковского, Советской и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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Химки Отопление
11 ноября 2023, 18:22
Свыше 350 мероприятий проведут в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Губернаторский проект «Зима в Подмосковье» готовится к запуску в Химках. Он проводится ежегодно с декабря по февраль. В общей сложности для жителей и гостей округа организуют проведение более 350 развлекательных мероприятий.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что в рамках подготовки к запуску проекта ведется украшение города.

«Как и прежде, новогодние каникулы будут насыщены культурными событиями и народными гуляньями. Это лучшее время для отдыха всей семьей!» - подчеркнул Дмитрий Волошин.

Мероприятия пройдут в парках Толстого и Величко, а также на территории «Дубков», «Экоберега» и «Подрезково». Кроме того, по всей территории городского округа будут организованы различные тематические общеобластные мероприятия, такие как «Морозные традиции», «12 месяцев», «Новогодняя экология», «Путешествие в Новый год», «Незамерзай-ка» и фестиваль подарков.

У юных жителей и их родителей появится возможность принять участие в большой акции под названием «Почта Деда Мороза». Все отправленные письма будут доставлены в центральную резиденцию Деда Мороза, расположенную в Великом Устюге.

Напомним, в настоящее время активно готовится Театральный каток в сквере «Юбилейный». Его зальют одним из первых в Московской области, и совсем скоро он сможет принять первых посетителей. Площадка имеет общий размер около 2,5 тысячи квадратных метров и может одновременно вместить 150 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Новый год
11 ноября 2023, 17:43
Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» стартовала в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый семинар седьмого сезона всероссийского студенческого соревнования «Я — мастер своего дела» в области «Креативных индустрий» прошел в Московском государственном институте культуры. Праздничное событие началось с выступления студентов хореографического факультета института.

Перед участниками выступили ректор Луганской академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Валерий Филипов и другие. Семинар завершился розыгрышем сувениров проекта.

Прием заявок на участие в соревновании продлится до 14 ноября. Каждый желающий может принять участие в нескольких направлениях. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Стоит отметить, что проект предлагает групповые консультации по карьерно-психологическому развитию, тесты на профориентацию, стажировки в лучших российских компаниях, а также встречи с ведущими руководителями по персоналу.

Кроме того, участники получат доступ к уникальным материалам, таким как руководство по составлению резюме и форумы с потенциальными работодателями. Победители семинара смогут получить денежную премию в размере до 300 тысяч рублей и возможность продолжить образование на следующем уровне без участия в конкурсе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки
11 ноября 2023, 17:12
Самбист из Дубны Михаил Спориш выиграл первенство России
Unsplash
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Спортсмен из Дубны Михаил Спориш стал победителем первенства России по боевому самбо. Выиграть соревнования ему помог коронный прием — бросок через бедро.

Победитель первенства России по боевому самбо Михаил Спориш рассказал, как в этом году ему удалось занять первое место.

«В этом году одержал три победы, занял первое место. Уровень соперников был хороший. Смог одолеть своего прошлого соперника, который в прошлом году стал первым», - поделился спортсмен.

Впервые на тренировку Михаил попал в возрасте восьми лет. Он пришел вслед за друзьями. Значимые победы начались в 13-14 лет. При этом Михаил продолжал дисциплинированно ходить на все занятия, повторять раз за разом приемы, оттачивать технику бросков. В результате ему удалось вырваться в лидеры.

Старший тренер отделения борьбы спортивной школы «Дубна» Николай Малышев рассказал о карьере спортсмена.

«Он не боится идти на сближение, защищаться от ударов и использовать преимущества бросовой техники. За счет этого выигрывает», - подчеркнул тренер.

Сейчас Михаил перешел в разряд «Юниоры». Впервые в этой возрастной группе он померяется силами с соперниками в декабре на первенстве Центрального федерального округа.

«Борьба - это моя база, основа, бороться вроде бы умею, а вот с ударами буду заниматься, ходить на бокс, подтягивать. А потом снова - на ковер, к новым победам», - подытожил чемпион.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дубна
11 ноября 2023, 17:07
Новую спортплощадку открыли на территории школы «Академия спорта» в Лобне
Телеканал «360»
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Новый мини-стадион открыли на территории «Академии спорта» в Лобне. На сегодняшний день здесь занимается 800 детей, которые теперь смогут тренироваться не только в помещении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что до конца 2023 года на территории региона построят 13 крупных спортивных объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мама одного из учеников спортивной школы Элла Арефьева рассказала, что ее сын занимается на секции дзюдо.

«Очень красивая площадка, современная. Я думаю, что нашим детям здесь будет очень интересно заниматься. Я думаю, наши дети оценят это по достоинству. В данное время, когда дети сидят с гаджетами, я считаю, что спорт - это самое главное для наших детей, чтобы они двигались, чтобы они были мобильные, чтобы они были здоровыми. Спорт - это здоровье!» - подчеркнула Элла Арефьева.

Среди учеников особенно популярны фехтование, художественная гимнастика, самбо и дзюдо. На новой площадке будут проходить занятия по общефизической подготовке, без которой невозможен тренировочный процесс.

Тренер по дзюдо Геворг Мосесьян поделился деталями обучения молодых спортсменов.

«Одна из возможностей - проводить разные виды тренировок. И в футбол поиграть, и в баскетбол поиграть, и ОФП провести и СФП. У нас по программе, по нашему плану, ОФП и СФП - это обязательная часть непосредственно каждого тренировочного процесса», - рассказал Геворг Мосесьян.

Тренеры и родители обсудили с главой города, что еще нужно сделать для того, чтобы улучшить условия для занятий. Здание академии построено более 70 лет назад. Многие помещения нуждаются в ремонте.

Спорту в городе уделяют особое внимание, поэтому этот вопрос обязательно будет решен в ближайшее время. А уже на следующей неделе в Лобне после реконструкции откроют стадион «Труд», где смогут тренироваться все желающие.

Лобня

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