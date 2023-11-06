Дмитрий Волошин проверил объекты теплоснабжения в Новых Химках

Дмитрий Волошин подчеркнул, что ситуация с теплоснабжением в округе продолжает улучшаться, а бригады ТСК «Мосэнерго» работают в усиленном режиме. По его словам, всем службам необходимо быть наготове и в случае аварии незамедлительно приступать к ремонтным работам.

Глава округа также вместе с главным инженером ТСК «Мосэнерго» Романом Агаповым проверил ход ремонтных работ в Новых Химках, у дома № 13 на улице 9 Мая и дома № 72 на Юбилейном проспекте.

Кроме того, Дмитрий Волошин посетил котельную, расположенную на Нагорном шоссе. Она обеспечивает теплом жителей многоквартирных домов, а также социальные объекты в Новых Химках. В 2023 году там реконструировали котел, что помогло увеличить мощности.

По данным ТСК «Мосэнерго», на сегодняшний день на территории округа работает 15 аварийных бригад, которые занимаются восстановлением бесперебойного отопления и горячего водоснабжения в домах на различных улицах.

Отмечается, что жителям Химок, у которых отопительный период начался позже установленных сроков, проведут перерасчет квитанций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ будет выделено 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что все работы должны быть прозрачными и своевременными.

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