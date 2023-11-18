Дмитрий Волошин проверил ход восстановительных работ на теплосети в Старых Химках

«К этому участку трубопровода подключены восемь многоквартирных домов. Специалисты нашли место утечки и занимаются ее устранением. Дома мы не отключали. Сейчас продолжается подача горячего водоснабжения и отопления с пониженными параметрами, но до конца дня ситуация должна быть исправлена», - отметил Волошин.

По информации ресурсоснабжающей организации, в связи с аварией на теплотрассе временно понижены параметры ГВС и центрального отопления в домах № 1, № 3 и № 5 на улице Кудрявцева, а также в домах № 1, 2, 3, 4, 5 на улице Юннатов.

Всего в округе 18 ноября работают 15 бригад, которые восстанавливают теплоснабжение и горячее водоснабжение на улице Горной, Чкалова, Спартаковской, Планерной, Речной, Фрунзе, Микояна, Совхозная, Кирова, Кудрявцева, Мельникова, Дружбы, Родионова, Советской, 9 Мая, Северной, а также Куркинском шоссе и Ленинском проспекте.

Также в ближайшее время в Химках установят резервные трубопроводы для повышения надежности отопления и горячего водоснабжения на улицах Марии Рубцовой, Кирова, Мельникова, Микояна, Первомайской и Чапаева, которые позволят ремонтировать теплосеть без отключения абонентов.

Ранее резервную схему подключили на Нагорном шоссе. Там установили байпас протяженностью 160 метров. Это позволило обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение в шести многоквартирных домах: № 1 и 1а на Нагорном шоссе, а также в домах № 66, 66а, 68 и 68а на Юбилейном проспекте.

Всего с начала отопительного сезона в Химках устранили более 240 прорывов на трубопроводе, развоздушили инженерные коммуникации в 500 многоквартирных домах и заменили более 50 насосов и запорных арматур на сетях и в центральных тепловых пунктах. Также в округе дополнительно переложили еще более двух километров труб, что позволило восстановить бесперебойную подачу отопления и горячего водоснабжения в 786 домах.

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