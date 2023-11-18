18 ноября 2023, 19:27

Дмитрий Волошин проверил ход восстановительных работ на теплосети в Старых Химках

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В Старых Химках у дома № 1 на улице Кудрявцева аварийная бригада ТСК «Мосэнерго» восстанавливает поврежденный участок трубопровода. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил ход работ по устранению неполадки.

«К этому участку трубопровода подключены восемь многоквартирных домов. Специалисты нашли место утечки и занимаются ее устранением. Дома мы не отключали. Сейчас продолжается подача горячего водоснабжения и отопления с пониженными параметрами, но до конца дня ситуация должна быть исправлена», - отметил Волошин.

По информации ресурсоснабжающей организации, в связи с аварией на теплотрассе временно понижены параметры ГВС и центрального отопления в домах № 1, № 3 и № 5 на улице Кудрявцева, а также в домах № 1, 2, 3, 4, 5 на улице Юннатов.

Всего в округе 18 ноября работают 15 бригад, которые восстанавливают теплоснабжение и горячее водоснабжение на улице Горной, Чкалова, Спартаковской, Планерной, Речной, Фрунзе, Микояна, Совхозная, Кирова, Кудрявцева, Мельникова, Дружбы, Родионова, Советской, 9 Мая, Северной, а также Куркинском шоссе и Ленинском проспекте.

Также в ближайшее время в Химках установят резервные трубопроводы для повышения надежности отопления и горячего водоснабжения на улицах Марии Рубцовой, Кирова, Мельникова, Микояна, Первомайской и Чапаева, которые позволят ремонтировать теплосеть без отключения абонентов.

Ранее резервную схему подключили на Нагорном шоссе. Там установили байпас протяженностью 160 метров. Это позволило обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение в шести многоквартирных домах: № 1 и 1а на Нагорном шоссе, а также в домах № 66, 66а, 68 и 68а на Юбилейном проспекте.

Всего с начала отопительного сезона в Химках устранили более 240 прорывов на трубопроводе, развоздушили инженерные коммуникации в 500 многоквартирных домах и заменили более 50 насосов и запорных арматур на сетях и в центральных тепловых пунктах. Также в округе дополнительно переложили еще более двух километров труб, что позволило восстановить бесперебойную подачу отопления и горячего водоснабжения в 786 домах.

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Химки
18 ноября 2023, 18:39
«Позвонили везде и всем». Очевидцы рассказали о лосе, провалившемся под лед в Ногинске
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Лось провалился под лед в Ногинске на улице Строителей. Очевидцы подключили спасателей и егерей, однако в итоге, как стало известно «360», животное выбралось само.

По ее словам, семья даже пыталась «ломать ветки и пугать» лося, чтобы он сбежал сам.

На место приехал егерь. Неизбежно возник вопрос, как вытаскивать животное, весящее несколько сотен килограммов. Предполагалось, что помогать будут и коллеги егеря. В итоге, к счастью, лось выбрался на берег самостоятельно.

Очевидцы рассказали, что увидели лося «во льду по шейку» и позвонили по номеру «112», а потом и в разные инстанции. Подключилась и государственная ветеринарная клиника.

«Всем звонили - начали с „112“, закончили департаментом защиты животных, но у них сегодня выходной… Дошли до частных фирм, но таких крупных животных они не спасают. Мы уже уехали оттуда, мы были с ребенком, простояли весь день, звонили везде и всем», - рассказала каналу очевидец.

Животные
18 ноября 2023, 17:57
Жителям Подмосковья предложили пройти анонимный опрос о безопасности услуг Банка России
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Главное управление региональной безопасности Московской области пригласило жителей региона поучаствовать в анонимном опросе о безопасности банковских услуг от Банка России. Результаты будет использовать финансовый регулятор страны.

«Целью данного опроса является выяснить, с какими формами кибермошенничества столкнулись участники и насколько они информированы о принципах безопасного финансового поведения. Это поможет более точно определить уровень потенциальных угроз и разработать практические меры по их предотвращению», - уточнили в ведомстве.

Принять участие в исследовании можно до 30 ноября включительно.

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Опросы Мошенничество
18 ноября 2023, 17:53
Спортсменка из Павловского Посада победила на Кубке Международной лиги клубного биатлона
ГАУ МО "Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта"
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Спортсменка из Павловского Посада Анастасия Гореева завоевала золотую медаль первого в истории Кубка Международной лиги клубного биатлона. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В турнире поучаствовали свыше 80 биатлонисток из России и Белоруссии. Они соревновались в масс-старте и гонке преследовании.

«Анастасия Гореева из Павловского Посада стала лучшей в большом масс-старте на 12 километров среди женщин, опередив соперниц из Белоруссии и ЗМАО Югра», - уточнили в ведомстве.

Турнир проходит 18 и 19 ноября в Ханты-Мансийске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Биатлон
18 ноября 2023, 17:50
Еще два участковых пункта полиции открыли в Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области
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В преддверии Дня участвовых в Подмосковье открыли еще два участка. Это Участковые пункты полиции в Ленинском городском округе в ЖК «Бутово Парк» и в Мытищах на проспекте Астрахова.

«Служебные помещения предоставлены в районах массовой жилой застройки, соответствуют всем предъявляемым требованиям, созданы отличные условия для работы участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН», - уточнили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Работу по открытию новых участковых пунктов в регионе продолжат в 2024 году.

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Полиция

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