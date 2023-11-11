Дмитрий Волошин проинспектировал ремонтные работы теплосети в Старых Химках
Дмитрий Волошин проинспектировал ход ремонтных работ по устранению утечки на трубопроводе горячего водоснабжения в Старых Химках. Вместе с главным инженером ресурсоснабжающей организации и жителями глава городского округа провел проверку и обозначил следующие шаги по устранению аварии.
Инцидент произошел на улице Кирова, где трубопровод между тепловой камерой и домом находится в процессе ремонта. В результате утечки подвал дома оказался затоплен, что привело к повреждению первого этажа и входной группы.
«Как только бригада устранит повреждение, осушим подвал и проведем ремонт, приведем в порядок первый этаж и входную группу», - добавил Дмитрий Волошин.
На месте аварии сегодня была раскопана траншея для обеспечения удобного доступа к коммуникациям и замены изношенного участка. Организация ресурсоснабжения временно ограничит подачу горячей воды для осуществления восстановительных работ. Согласно данным ТСК «Мосэнерго», ремонтные работы будут завершены к концу дня.
Житель дома на улице Кирова, Антон Антонов, выразил благодарность главе города Дмитрию Волошину за личное посещение места происшествия.
Также стоит отметить, что в округе Химки продолжаются восстановительные работы на теплосетях на нескольких улицах, включая Пролетарскую, Речную, Московскую и другие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».