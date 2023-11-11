Дмитрий Волошин проинспектировал ремонтные работы теплосети в Старых Химках

Инцидент произошел на улице Кирова, где трубопровод между тепловой камерой и домом находится в процессе ремонта. В результате утечки подвал дома оказался затоплен, что привело к повреждению первого этажа и входной группы.

«Как только бригада устранит повреждение, осушим подвал и проведем ремонт, приведем в порядок первый этаж и входную группу», - добавил Дмитрий Волошин.

На месте аварии сегодня была раскопана траншея для обеспечения удобного доступа к коммуникациям и замены изношенного участка. Организация ресурсоснабжения временно ограничит подачу горячей воды для осуществления восстановительных работ. Согласно данным ТСК «Мосэнерго», ремонтные работы будут завершены к концу дня.

Житель дома на улице Кирова, Антон Антонов, выразил благодарность главе города Дмитрию Волошину за личное посещение места происшествия.

Также стоит отметить, что в округе Химки продолжаются восстановительные работы на теплосетях на нескольких улицах, включая Пролетарскую, Речную, Московскую и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».