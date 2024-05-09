Дмитрий Волошин поздравил химчан с Днем Победы

В этот день, 79 лет назад, завершилась Великая Отечественная война - маршал Жуков подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Эта дата стала священной для нашей страны.

«Среди героев Великой Отечественной - и химчане, которые воевали на фронте и приближали Победу в тылу. Мы навсегда сохраним память об этом великом подвиге и передадим ее своим детям», - отметил в своем поздравлении Дмитрий Волошин.

В День Победы, 9 Мая, в Химках пройдут патриотические, тематические, спортивные и культурные активности. Праздничные мероприятия проведут в парках и скверах. К празднику округ украсили более 1800 флаговых композиций.

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