27 января 2025, 10:13

Дмитрий Волошин покинул пост главы Химок

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Дмитрий Волошин досрочно прекращает полномочия главы городского округа Химки. Причиной стал переход на другую работу.

«Хочется сказать в первую очередь слова благодарности. Со многими из вас мы 10 лет проработали вместе. Максимально все отдавались своему делу», - сказал Волошин на Совете депутатов, озвучивая свое решение.

Временно исполняющей обязанности главы Химок назначили Елену Землякову. Ранее она работала первым заместителем министра в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Работу в администрации Химок Волошин начал в 2014 году. Пост главы городского округа он занимал с 2016 по 2020 год, а в 2021-м депутаты переизбрали его на второй срок.

По итогам его работы в 2020 году Химки заняли первую строчку в региональном «Рейтинге-45» по эффективности муниципальных администраций Московской области. В 2024 году Химки стали лидером Подмосковья по ликвидации самостроев и недостроев.

Отставки Химки Работа
27 января 2025, 11:56
Свыше 20 тысяч человек посетили праздники в честь Дня студента в парках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Праздничные программы в честь Дня студента прошли в 89 подмосковных парках в минувшие выходные. Для молодежи провели концерты, беспроигрышные лотереи, викторины и многое другое. В мероприятиях поучаствовали более 20 тысяч человек.

Для гостей парков провели дискотеки на льду, интеллектуальные викторины и квизы, концерты и мастер-классы, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

В Центральном парке в Щелкове прошла квест-игра, а также концерт с конкурсами и розыгрышами. В Зарайске для студентов провели вечер караоке и викторину, а также раздали сладкие подарки.

В парке «Фабричный» в Истре прошла дискотека на льду, кулинарный мастер-класс и беспроигрышная лотерея.

В Серпухове прошли профориентационные беседы и спектакль, а в Подольске - мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

Праздники Студенты
27 января 2025, 11:05
Свыше 200 человек расселили из аварийного жилья Подмосковья за неделю
МинстройМО
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За неделю в Подмосковье из аварийного жилья переселили 203 человека. Они получили новые квартиры, сертификаты или выкупную стоимость.

Всего за неделю в Подмосковье расселили 80 жилых помещений, рассказали в региональном Минстрое. Их общая площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Работу провели по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«В семи городских округах Подмосковья: Одинцовский, Павловский Посад, Пушкинский, Пущино, Ступино, Шатура, Бронницы на минувшей неделе переселяли граждан из аварийного жилищного фонда», - рассказали в ведомстве.

Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а также сертификаты или выкупную стоимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о завершении первого этапа расселения аварийных домов в регионе к весне. Новые квартиры получат еще 4,3 тысячи человек.

Аварийное жилье
27 января 2025, 10:59
Занятия с психологом провели для молодогвардейцев в Лосино-Петровском
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Активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Подмосковья» приняли участие в занятиях с профессиональным психологом. Для них провели игру «Город разных» на базе молодежного центра «Движение».

Игра помогает раскрыть различные качества личности, исследовать себя, проработать внутренние конфликты в безопасной обстановке, воспитать ответственность и подумать развернуто над ситуацией, не зацикливаясь на проблемах.

Ребята уже участвовали ранее в такой же сессии и с удовольствием приступили к ней снова. Подобные сеансы созданы для того, чтобы научить отличать добро и зло в разных проявлениях, формировать идеологию собственного мира с помощью общественных норм. Но самое главное - игра позволяет узнать больше о себе, о своих внутренних страхах и запастись ресурсами для становления целостной личностью.

Россия Лосино-Петровский «Единая Россия»
27 января 2025, 10:58
Заседание «Женского движения Единой России» прошло в Лосино-Петровском
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В общественной приемной партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском прошло заседание в рамках проекта «Женское движение». Представители сообщества встретились, чтобы обсудить планы на 2025 год.

Среди почетных гостей - куратор партийного проекта Вера Алексеева. На «Женском совете» занимались планированием и разработкой сценариев для Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Эти праздники направлены на укрепление и развитие социального статуса женщины в обществе, привлечение матерей к активностям.

Участники встречи обсудили перспективы развития женского движения в Лосино-Петровском, в том числе привлечение новых организаций и партнеров к сотрудничеству, чтобы расширить возможности для реализации проектов.

«Сегодняшнее собрание - это шаг к созданию нового пространства для диалога и совместных действий. Мы понимаем, что сила нашей страны заключается в активных и целеустремленных женщинах, которые готовы не только обсуждать, но и принимать решения. Важно, чтобы каждая из вас знала ваши мнения, идеи и инициативы - это основа для формирования будущего нашего округа, для наших детей», - сказала Вера Алексеева.

Россия Лосино-Петровский «Единая Россия»

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