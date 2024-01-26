26 января 2024, 15:22

Дмитрий Волошин обсудил с жителями Химок программы по благоустройству

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Глава Химок Дмитрий Волошин провел личный прием жителей городского округа. На встрече обсудили вопросы о реализации инвестиционных программ по ремонту домов, а также благоустройство дворов и детских площадок.

Жительница деревни Шемякино Луневского поселения Оксана Пономарева обратилась с просьбой заасфальтировать участок дороги частного сектора по улице Строительной и Заречной.

«Я семь лет здесь живу. Почему я говорю об этом участке? Именно здесь самые большие ямы. Весь поток людей именно на этой дороге концентрируется и ее разбивают больше всех. Мы очень просим помощи», - поделилась химчанка.

По поручению Дмитрия Волошина в феврале состоится общее собрание с жителями и председателями советов улиц. На нем утвердят общий объем работ по благоустройству. Также по просьбе Ольги в 2024 году в частном секторе планируют обновить детскую площадку.

Во время приема к главе обратился Борис Кирьянов, житель дома № 12/9 на улице Молодежной. Он попросил заменить искусственную дорожную неровность на придомовой территории, и провести локальный ремонт в подъезде. По поручению Дмитрия Волошина сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства обследуют дом. По результатам проверки будет принято решение о ремонте.

Жители дома № 16 по улице Библиотечной попросили провести капитальный ремонт системы канализации, а также пожаловались на качество уборки снега. Дмитрий Волошин отметил, что администрация Химок оперативно возьмет решение проблемы на контроль. В ближайшее время в доме проведут дератизацию, дезинсекцию и плановую уборку.

Отметим, что глава Химок проводит личный прием жителей два раза в месяц. Записаться можно по номеру телефона 8 (495) 572-73-38.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий.

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Благоустройство Химки
26 января 2024, 15:46
Круговое движение запустят на пересечении улиц Текстилей и Советской Конституции в Ногинске
Телеканал «360»
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Чтобы разгрузить улицы Текстилей и Советской Конституции в Ногинске, на их пересечении в 2024 году запустят круговое движение. Это решение позволит убрать светофоры.

Ожидается, что круговое движение поможет решить проблему пробок и вопросы с опозданием общественного транспорта.

«Предложения по переобустройству и переходу со светофорного движения на круговое уже согласованы. На 2024 год запланировано финансирование», - рассказал начальник отдела ГИБДД «Ногинское» Николай Шепель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Мытищинскую хорду достроят к концу года. Трасса станет альтернативой северному участку МКАД.

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Дороги Богородский
26 января 2024, 15:35
Около 25% от российского объема лекарств выпустили в Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Более 90 фармацевтических предприятий работают в Подмосковье, в том числе 10 крупных. Почти четверть всех лекарств, выпускаемых в России, делают в Московской области. И этот сектор постоянно развивается.

Фармакологическая отрасль в Подмосковье находится в стадии активного развития. Это импортозамещающее направление промышленности, поэтому проекты в этой сфере имеют приоритет.

«В области заявлено 17 инвестпроектов в сфере фармацевтики и производства медоборудования. Из них 11 - это проекты нового строительства, шесть - модернизация. Пять проектов в Подмосковье уже реализовано. Таким образом, регион обладает потенциалом для дальнейшего увеличения своей доли в производстве отечественной фармпродукции», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Инвестиции Промышленность Наука
26 января 2024, 15:13
Женщину с вдвое превышенными показателями калия спасли в больнице в Щелкове
Пресс-служба Щелковской больницы
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Женщина в возрасте 69 лет поступила в кардиологическое отделение больницы в Щелкове. Она жаловалась на нарушение ритма сердца, тяжесть и судороги в ногах. Врачи выявили у нее сильное превышение показателей калия.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, из-за симптомов женщина решила добавить в рацион больше пищи, содержащей калий, и дополнительно принимала препараты. В результате анализы показали сильное превышение.

По словам заведующей отделением дневного стационара кардиологического профиля Екатерины Чурсиной, пациентке провели инфузионную терапию, при которой препараты вводятся в организм через кровь.

«И диуретическая терапия, направленная на повышение выведения из организма лишней жидкости и солей. Через 10 дней анализ пришел в норму», - сказала она.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписала. Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться за помощью к специалистам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Врачи Щелково
26 января 2024, 14:28
Новые автобусы с USB-розетками запустили в Одинцове и Наро-Фоминске
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Автопарк «Мострансавто» в Одинцове и Наро-Фоминске пополнился четырьмя новыми автобусами ЛиАЗ-4294. Они оснащены USB-розетками для зарядки гаджетов и системой «книлинг».

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, новые автобусы будут курсировать на маршрутах № 23 «Наро-Фоминск– Верея», № 81 «ст. Жаворонки – ст. МЦД Одинцово», № 121 «Лесные дали – Москва», № 818 «Заречье – Москва».

Автобусы вмещают 72 пассажира. Они оснащены климат-контролем, розетками для зарядки мобильных устройств, а также системой «книлинг», при которой кузов наклоняется в сторону дверей на остановке для удобства посадки.

Для маломобильных жителей в автобусах есть аппарели и места для крепления инвалидных колясок. В салоне также есть место для собаки-повадыря. Оплатить проезд в автобусах «Мострансавто» пассажиры могут банковскими, социальными и транспортными картами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об альтернативе северному участку МКАД , который достроят в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Наро-Фоминск Автобусы

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