Дмитрий Волков проверил строительство детской областной больницы в Красногорске

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил стройплощадку и узнал, на каком этапе находятся работы. На сегодняшний день все работы идут в графике. Завершить строительство больницы планируют в 2024 году.

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Проект детской областной больницы в Красногорске поражает не только своим футуристическим дизайном, но и масштабом. Общая площадь здания более 100 тысяч квадратных метров. Больница будет рассчитана на 420 коек и 300 посещений в смену.

Сейчас рабочие занимаются устройством фасада, проводят внутренние инженерные системы. В ближайшее время займутся чистовой отделкой помещений и установкой архитектурной подсветки. Параллельно на территории больницы ведется благоустройство.

«Будут дороги, подъезды, проезды, широкие тротуары, выложенные брусчаткой. Газоны, деревья, кустарники и во внутреннем дворе будет детская площадка», - рассказал руководитель проекта Константин Домрачев.