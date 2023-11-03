Дмитрий Резакин представит Подмосковье на конкурсе «Народный участковый»

Дмитрий работает в должности участкового с 2017 года. Несмотря на напряженный график, он успевает проводить время с семьей - женой и двумя детьми - и заниматься спортом.

Участок Дмитрия отвечает за 54 дома, в которых живут 18 тысяч человек. За этот год там совершили и раскрыли 34 преступления. При активном участии Дмитрия было выявлено 178 административных правонарушений.

По мнению участкового, важно уметь общаться с жителями и находить с ними общий язык.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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