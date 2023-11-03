03 ноября 2023, 09:31

Дмитрий Резакин представит Подмосковье на конкурсе «Народный участковый»

Главное управление региональной безопасности Московской области
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Конкурс «Народный участковый» стартовал в России. Подмосковье представит капитан полиции Дмитрий Резакин. Отдать свой голос можно по ссылке до 10 ноября.

Дмитрий работает в должности участкового с 2017 года. Несмотря на напряженный график, он успевает проводить время с семьей - женой и двумя детьми - и заниматься спортом.

Участок Дмитрия отвечает за 54 дома, в которых живут 18 тысяч человек. За этот год там совершили и раскрыли 34 преступления. При активном участии Дмитрия было выявлено 178 административных правонарушений.

По мнению участкового, важно уметь общаться с жителями и находить с ними общий язык.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Полиция
03 ноября 2023, 09:54
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 ноября
Фото foto-onlain.ru
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В минувший четверг, 2 ноября, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания в лесу. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится до 7 ноября.

Сегодня в Подмосковье температура воздуха поднимется до четырех градусов днем и опустится до одного ночью. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
03 ноября 2023, 09:52
Фонд микрофинансирования обновил программы поддержки малого и среднего бизнеса в Подмосковье
Unsplash
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Пять новых программ для самозанятых и предпринимателей разработали в подмосковном Фонде микрофинансирования. Теперь к услугам бизнеса 13 предложений по льготному кредитованию.

«Московский областной фонд микрофинансирования улучшил условия выдачи и сами кредитные предложения для самозанятых, а также малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели могут выбрать наиболее подходящую программу из 13 предложенных», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Условия получения льготного кредита упростили. Заем теперь можно взять на любые цели, связанные с развитием своего бизнеса. Срок кредитов - до трех лет, а сумма - от 500 тысяч до пяти миллионов рублей. По приоритетным направлениям ставки составляют от 2% до 11% годовых с залогом и от 6% до 12% без залога.

Подробная информация о программах фонда есть на сайте организации. Подать заявку на получение льготного займа можно онлайн по портале РПГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кредиты
03 ноября 2023, 09:46
Школьники из Королева победили на международной космической олимпиаде
Телеканал «360»
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Итоги международной космической олимпиады подвели в Королеве. Там собрались более 80 участников из разных городов Подмосковья и Белоруссии. Пять из восьми победителей — школьники из самого Королева.

Церемония награждения победителей началась с возложения цветов к памятнику «Звездные люди Земли».

«Олимпиада заканчивается возложением цветов замечательным людям, которые проложили дорогу в космос. Освоению космоса способствовали Сергей Павлович Королев и первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин», - сказала председатель Комитета образования администрации городского округа Королев Наталья Гусарова.

А завершилось мероприятие концертом в зале хоровой школы «Подлипки». За несколько дней олимпиады ребята успели побывать в Центре управления полетами, пообщаться с космонавтами. Участники показали свои способности на тренингах и представили собственные проекты о космосе. Школьники соревновались в семи секциях по самым разным направлениям. Например, была астрономия, космические технологии, робототехника и даже литература.

Победителей выбирало профессиональное жюри - специалисты градообразующих предприятий Королева, МГТУ имени Баумана, Технологического университета имени Леонова и других ведущих вузов Московской области. Проекты победителей были самыми разными: от использования дронов для анализа сельхозугодий, исследования глобального потепления до понимания геометрии Лобачевского через вязание.

В этом году международная космическая олимпиада прошла в Королеве уже в 31-й раз. За 30 лет в ней поучаствовали более 4,5 тысячи ребят из 12 стран мира.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Церемония награждения победителей началась с возложения цветов к памятнику «Звездные люди Земли».

«Олимпиада заканчивается возложением цветов замечательным людям, которые проложили дорогу в космос. Освоению космоса способствовали Сергей Павлович Королев и первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин», - сказала председатель Комитета образования администрации городского округа Королев Наталья Гусарова.

А завершилось мероприятие концертом в зале хоровой школы «Подлипки». За несколько дней олимпиады ребята успели побывать в Центре управления полетами, пообщаться с космонавтами. Участники показали свои способности на тренингах и представили собственные проекты о космосе. Школьники соревновались в семи секциях по самым разным направлениям. Например, была астрономия, космические технологии, робототехника и даже литература.

Победителей выбирало профессиональное жюри - специалисты градообразующих предприятий Королева, МГТУ имени Баумана, Технологического университета имени Леонова и других ведущих вузов Московской области. Проекты победителей были самыми разными: от использования дронов для анализа сельхозугодий, исследования глобального потепления до понимания геометрии Лобачевского через вязание.

В этом году международная космическая олимпиада прошла в Королеве уже в 31-й раз. За 30 лет в ней поучаствовали более 4,5 тысячи ребят из 12 стран мира.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Космос Королев
03 ноября 2023, 09:05
Турнир по пионерболу среди спортсменов с ОВЗ прошел в Воскресенске
Unsplash
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Соревнования по пионерболу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошли в Воскресенске. Участие в них приняли команды из Егорьевска и других городов Подмосковья.

Соревнования по пионерболу стали 11-м этапом лиги «Лидера». Итоги всех состязаний подведут в декабре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Турнир по пионерболу состоялся в рамках лиги «Лидера». Проект появился в 2019 году как дополнительной мотивация проявлять свои способности для участников одноименного спортивного клуба. Соревнования лиги «Лидера» проводится на протяжении года и включает в себя 12 этапов по различным спортивным дисциплинам.

«По итогам этих 12 этапов в конце года мы подводим итоги и награждаем лучших среди мужчин и лучших среди женщин. Они получает персональные кубки и становятся победителями лиги „Лидера“ этого года», - рассказал директор спортивного клуба «Лидер» Алексей Кузнецов.

Поприветствовать спортсменов приехал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Я хочу пожелать всем победы, но я уверен, что даже если кто-то не займет первые места, у вас останется хорошее настроение, заряд бодрости, сила духа и здоровье», - сказал глава округа.

Спортсмены Инвалиды Воскресенск

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