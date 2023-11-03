Дмитрий Резакин представит Подмосковье на конкурсе «Народный участковый»

Итоги международной космической олимпиады подвели в Королеве. Там собрались более 80 участников из разных городов Подмосковья и Белоруссии. Пять из восьми победителей — школьники из самого Королева.
Церемония награждения победителей началась с возложения цветов к памятнику «Звездные люди Земли».
«Олимпиада заканчивается возложением цветов замечательным людям, которые проложили дорогу в космос. Освоению космоса способствовали Сергей Павлович Королев и первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин», - сказала председатель Комитета образования администрации городского округа Королев Наталья Гусарова.
А завершилось мероприятие концертом в зале хоровой школы «Подлипки». За несколько дней олимпиады ребята успели побывать в Центре управления полетами, пообщаться с космонавтами. Участники показали свои способности на тренингах и представили собственные проекты о космосе. Школьники соревновались в семи секциях по самым разным направлениям. Например, была астрономия, космические технологии, робототехника и даже литература.
Победителей выбирало профессиональное жюри - специалисты градообразующих предприятий Королева, МГТУ имени Баумана, Технологического университета имени Леонова и других ведущих вузов Московской области. Проекты победителей были самыми разными: от использования дронов для анализа сельхозугодий, исследования глобального потепления до понимания геометрии Лобачевского через вязание.
В этом году международная космическая олимпиада прошла в Королеве уже в 31-й раз. За 30 лет в ней поучаствовали более 4,5 тысячи ребят из 12 стран мира.
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Церемония награждения победителей началась с возложения цветов к памятнику «Звездные люди Земли».
«Олимпиада заканчивается возложением цветов замечательным людям, которые проложили дорогу в космос. Освоению космоса способствовали Сергей Павлович Королев и первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин», - сказала председатель Комитета образования администрации городского округа Королев Наталья Гусарова.
А завершилось мероприятие концертом в зале хоровой школы «Подлипки». За несколько дней олимпиады ребята успели побывать в Центре управления полетами, пообщаться с космонавтами. Участники показали свои способности на тренингах и представили собственные проекты о космосе. Школьники соревновались в семи секциях по самым разным направлениям. Например, была астрономия, космические технологии, робототехника и даже литература.
Победителей выбирало профессиональное жюри - специалисты градообразующих предприятий Королева, МГТУ имени Баумана, Технологического университета имени Леонова и других ведущих вузов Московской области. Проекты победителей были самыми разными: от использования дронов для анализа сельхозугодий, исследования глобального потепления до понимания геометрии Лобачевского через вязание.
В этом году международная космическая олимпиада прошла в Королеве уже в 31-й раз. За 30 лет в ней поучаствовали более 4,5 тысячи ребят из 12 стран мира.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».